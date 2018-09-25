Бизнес / Транспорт

РЖД готова сама возить пассажиров в «Шереметьево»

Это один из способов окупить строительство путей до северных терминалов аэропорта
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Сейчас добраться «Аэроэкспрессом» можно только до южных терминалов «Шереметьево» – D, E и F. До недавно построенного суперсовременного терминала B, расположенного в северной зоне аэропорта и отделенного от южной двумя взлетно-посадочными полосами, можно доехать только автомобильным транспортом.

РЖД готова решить эту проблему. Компания предлагает построить ответвление от путей к южным терминалам на север длиной 3,8 км и терминал общей стоимостью 11,8 млрд руб. (без НДС), говорится в презентации РЖД. И в 2020–2021 гг. пустить поезда между северными и южными терминалами.

Проект был одобрен в августе на совещании у министра транспорта Евгения Дитриха, рассказывали источники «Ведомостей». «Ведомости» ознакомились с презентацией, ее подлинность подтвердил участник совещания в Минтрансе.

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