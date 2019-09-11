Статья опубликована в № 4897 от 12.09.2019 под заголовком: «Аэроэкспресс» сходит с рельсов
«Аэроэкспресс» пустит автобусы к терминалу B «Шереметьево»
Железная дорога к нему будет построена лишь в 2022 г.
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«Автобусные перевозки стартуют в октябре
Максим Стулов / Ведомости
«Аэроэкспресс» выиграл конкурс департамента транспорта Москвы на право автобусных перевозок по маршруту ст. м. «Ховрино» – терминал В аэропорта «Шереметьево», говорится в протоколе на сайте департамента. Перевозки будут осуществляться по нерегулируемому тарифу, «Аэроэкспресс» был единственным претендентом, сказано в документации конкурса. У «Аэроэкспресса» есть лицензия на право перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
«Ховрино» – конечная станция зеленой ветки. Расположена на севере Москвы в 1 км от МКАД и в 2,5 км от начала платной автодороги М11 Москва – Санкт-Петербург, проходящей мимо «Шереметьево». До терминала B расстояние – 19 км.
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