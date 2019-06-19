«Аэроэкспресс» запускает комбинированные перевозки с использованием такси

Статья опубликована в № 4836 от 19.06.2019 под заголовком: «Аэроэкспресс» отвезет в аэропорт на такси

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Комбинированный тариф на «Аэроэкспресс» пока будет доступен в пределах Третьего транспортного кольца Евгений Разумный / Ведомости

«Аэроэкспресс» и оператор такси «Ситимобил» организуют мультимодальные перевозки в московские аэропорты. По единому электронному билету можно будет добраться на такси до Белорусского, Киевского или Павелецкого вокзала и дальше «Аэроэкспрессом» до «Шереметьево», «Внуково» или «Домодедово». Или наоборот: от аэропорта до вокзала и затем до нужного адреса. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Аэроэкспресса» и подтвердил представитель «Ситимобила».

Стоимость единого билета, который можно будет купить в мобильном приложении «Аэроэкспресса», составит 700 руб., говорят собеседники «Ведомостей». Цена фиксированная и не зависит от времени суток и загруженности автодорог. Сейчас только билет на «Аэроэкспресс» стоит 500 руб.