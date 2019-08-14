Железная дорога в северные терминалы «Шереметьево» заработает в 2022 году

Денис Абрамов / Ведомости

РЖД планирует достроить ветку от южного терминального комплекса «Шереметьево» (терминалы D, E, F) в северный ( терминалы В, С1 м С2) в конце 2021 г., рассказал журналистам замгендиректора РЖД Андрей Макаров. Сообщение по ней откроется в начале 2022 г., добавил он. Стоимость ветки длиной 3,8 км, а также ж/д-терминала в Северном ядре составит около 12 млрд руб., это на 100% инвестиции РЖД, добавил топ-менеджер.

На два года позже аэропорта

Таким образом, пассажиры смогут добираться по железной дороге и в северные терминалы «Шереметьево». Сейчас «Аэроэкспресс» ходит только в южные терминалы, в терминал В можно попасть по подземному тоннелю.

«Шереметьево» просило, чтобы ветку на север открыли уже в 2021 г., рассказывали «Ведомостям» участники совещаний на эту тему. Из терминала В мощностью 20 млн пассажиров в год выполняются все внутренние рейсы «Аэрофлота». В I квартале 2020 г. «Шереметьево» достроит и запустит терминал С1 такой же мощности, куда будут переведены все международные рейсы «Аэрофлота», перевод может занять до полугода. Пропускная способность северных терминалов превысит южные (40 млн и 35 млн человек в год соответственно).

Подземные тоннели «Шереметьево» между терминальными комплексами рассчитаны в первую очередь на перевозку трансферных пассажиров, сейчас же ими также пользуются те, кто добирается до и из аэропорта поездом и летит из/в терминал В, говорят два участника совещаний на эту тему. Уже сейчас подземные тоннели перегружены, а это еще не введен терминал С1, добавляет один из них.

В 2018 г. ветка и терминал только проектировались, проект и сейчас уточняется, строительство развернуто в этом году, сообщил Макаров.

Ведомости отправили запрос в «Шереметьево».

Невыгодные перевозки

Перевозчиком в «Шереметьево», скорее всего, останется «Аэроэкспресс», выяснили «Ведомости». Хотя РЖД заявляла, что готова сама возить пассажиров на этом направлении.

В 2018 г. РЖД подсчитала, что инфраструктурная плата «Аэроэкспресса» за пользование путями слишком мала и не позволит окупить строительство ветки к северным терминалам «Шереметьево» (В, строящемуся С1 и проектируемому С2). При существующей плате за 30 лет нормативного срока службы путей РЖД получит от проекта 6,3 млрд руб. операционного убытка, а «Аэроэкспресс» – 90 млрд руб. операционной прибыли, считала монополия.

РЖД предлагала повысить плату за пользование путями на шереметьевском направлении в 4,3 раза – это позволило бы монополии получить за 30 лет 33 млрд руб. операционной прибыли, прибыль «Аэроэкспресса» тогда составила бы 50 млрд руб. Если плата не будет повышена, РЖД готова сама стать перевозчиком от Белорусского вокзала в «Шереметьево», заявляла компания.

Плата за пользование путями для «Аэроэкспресса» определена приказом Федеральной тарифной службы от 2010 г. и индексируется на размер инфляции. Абсолютный размер платежей стороны не раскрывают. Если принять предложение РЖД об увеличении в 4,3 раза платы на шереметьевском направлении, то в 2021 г. она на этом направлении вырастет на 831 млн руб., или на 143 руб. на каждого из 5,8 млн пассажиров (такой прогнозируется трафик в «Шереметьево»), считала РЖД.

Два «Аэроэкспресса»

Еще несколько месяцев назад на совещании у министра транспорта Евгения Дитриха было решено, что перевозчиком останется «Аэроэкспресс», рассказал участник совещания. Смены перевозчика, скорее всего, не будет, говорит человек, близкий к «Шереметьево».

Для перевозки пассажиров из Москвы в аэропорт РЖД надо было бы заключить с соглашение с мэрией Москвы – это было бы тяжело сделать в данном случае, ведь вице-мэр города по транспорту Максим Ликсутов до перехода на госслужбу был одним из создателей «Аэроэкспресса», говорит еще один участник совещаний на эту тему.

В планы «Аэроэкспресса» входит организация движения в Северный терминальный комплекс «Шереметьево», говорит представитель «Аэроэкспресса».

Право на перевозки из Москвы в аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» «Аэроэкспресс» получил по соглашению от 2015 г. с департаментом транспорта Москвы и министерством транспорта Московской области, добавляет собеседник. Соглашение было заключено по итогам конкурса, действует 15 лет, «Аэроэкспресс» полностью выполняет свои обязательства по нему, говорит представитель компании.

Уже в этом году «Аэроэкспресс» планирует запустить в «Шереметьево» двухэтажные вагоны.

Представитель РЖД тему не комментирует. Собеседники «Ведомостей» не говорят, какие достигнуты договоренности по поводу платы за пользование инфраструктурой. Переговоры идут и еще далеки от завершения, говорит человек, близкий к одной из сторон.