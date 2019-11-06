«Аэроэкспресс» станет частью Московских центральных диаметров

Поезда в «Шереметьево» будут стартовать не с Белорусского вокзала, а из расположенного на западе Московской области Одинцова

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Андрей Гордеев / Ведомости

С запуском первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово – Лобня) все поезда «Аэроэкспресса» в «Шереметьево» будут отправляться из Одинцова. Нынешняя стартовая точка маршрута – Белорусский вокзал станет промежуточной остановкой, рассказала «Ведомостям» гендиректор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева. МЦД-1 правительство Москвы планирует открыть в конце этого – начале следующего года.

Уже с июля 2–3 рейса в день – первые и последние – «Аэроэкспресс» в тестовом режиме отправляет из Одинцова. Но с открытием МЦД-1 поезда будут полностью интегрированы в городскую сеть, продолжает Бисембаева: между Одинцовом и Белорусским вокзалом «Аэроэкспресс» будет следовать со всеми остановками и по тарифам МЦД (около 50 руб. – «Ведомости»). Между Белорусским вокзалом и «Шереметьево» сохранится режим экспресса, но уже с двумя остановками – к станции Окружная на МЦК добавится Савеловский вокзал.