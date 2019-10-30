Мэрия Москвы заказала новую транспортную стратегию города
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Новую программу развития транспортного комплекса Москвы на 2019–2023 гг. и на период до 2040 г. разработает российский офис консалтинговой компании McKinsey. Ее «дочка» «Маккинзи и компания Сиайэс» оказалась единственным участником тендера, итоги которого были подведены 22 октября, – она предложила подготовить стратегию за стартовые 210 млн руб.
Предыдущая транспортная стратегия была принята в 2011 г. В ней команда Сергея Собянина определила для себя основную цель – пересадить автовладельцев на общественный транспорт. Для этого была подготовлена программа его модернизации и улучшения организации движения. По замыслу властей люди должны добираться на общественном транспорте быстрее, чем на личном. Для этого они собирались строить метро, обновлять транспортный парк, внедрять интеллектуальную транспортную систему, выделять полосы для общественного транспорта.
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