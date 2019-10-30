Недвижимость / Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4932 от 31.10.2019 под заголовком: Москва не едет

Мэрия Москвы заказала новую транспортную стратегию города

Российский офис McKinsey проанализирует, как ускорить движение с помощью big data и технологий Илона Маска

Новую программу развития транспортного комплекса Москвы на 2019–2023 гг. и на период до 2040 г. разработает российский офис консалтинговой компании McKinsey. Ее «дочка» «Маккинзи и компания Сиайэс» оказалась единственным участником тендера, итоги которого были подведены 22 октября, – она предложила подготовить стратегию за стартовые 210 млн руб.

Предыдущая транспортная стратегия была принята в 2011 г. В ней команда Сергея Собянина определила для себя основную цель – пересадить автовладельцев на общественный транспорт. Для этого была подготовлена программа его модернизации и улучшения организации движения. По замыслу властей люди должны добираться на общественном транспорте быстрее, чем на личном. Для этого они собирались строить метро, обновлять транспортный парк, внедрять интеллектуальную транспортную систему, выделять полосы для общественного транспорта.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
alexxmac
23:37 30.10.2019
у нас будет своя биг дата - с блэкджеком и шлюхами
120
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике