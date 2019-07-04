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Мэрия Москвы оценила стоимость строительства Московских центральных диаметров

На строительство пяти Московских центральных диаметров (МЦД) потребуется 600 млрд руб. Такую оценку дал заммэра столицы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин в ходе Московского урбанистического форума. По его словам, эта сумма поступит из трех источников: федерального бюджета, бюджета Москвы и средств РЖД.

Проект Московских центральных диаметров предполагает реконструкцию пяти существующих сквозных железнодорожных линий в Москве и Подмосковье. На выбранных маршрутах планируется запустить электропоезда «Иволга», которые будут курсировать с промежутком не более 15 минут на первом этапе, а затем интервал должен сократиться до 5 минут. График работы МЦД будет сопоставим с московским метро. Сейчас ведется работа на двух линиях МЦД по маршрутам Одинцово – Лобня (будет запущен в 2019 г.) и Нахабино – Подольск (откроется в 2020 г.). Также планируется реконструировать ветки Зеленоград – Раменское, Железнодорожный – Апрелевка и Пушкино – Домодедово.

Хуснуллин подчеркнул, что график строительства пяти МЦД полностью согласован с РЖД до 2025 г. «Это гигантская работа, чуть менее программы метро», – сказал он.

В интервью «Ведомостям» Хуснуллин рассказывал: «Когда мы все достроим [метро и МЦД], то по обеспеченности рельсовым транспортом Москва будет сопоставима с Нью-Йорком. С городом, где самый интегрированный общественный транспорт в мире. У нас появятся сотни новых маршрутов, и у человека будет выбор – на чем ехать».