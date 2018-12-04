Марат Хуснуллин: «Строить высотные дома городу невыгодно»

Заместитель мэра Москвы – о том, как изменения в закон о долевом строительстве повлияют на рынок, как реновация улучшит транспортную ситуацию и когда Москва победит пробки

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Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы Андрей Гордеев / Ведомости

Объемы строительства в Москве продолжают расти. Только из городского бюджета в ближайшие три года на стройки будет направлено почти 1,6 трлн руб. Львиная доля этих денег пойдет на развитие транспортной инфраструктуры. Есть и мегапроекты. Началось проектирование московских центральных диаметров (МЦД), которые позволят по железной дороге пересечь всю Москву по диагонали за 30–40 мин, не сделав ни одной пересадки. Строится новое автомобильное кольцо – протяженностью 240 км, которое свяжет десятки районов Москвы. Строится второе кольцо метро, которое должно облегчить пересадку на другие ветки. Марат Хуснуллин объясняет, почему Москва продолжает наращивать темпы строительства и как это повлияет на жизнь горожан.

Закон и реальность

– Как вы оцениваете изменения в закон о долевом строительстве, как они повлияют на рынок?

– Вопрос в том, какие поправки будут приняты к закону. Радикальная смена правил может привести к ухудшению ситуации на рынке: есть риски, что многие застройщики могут не справиться со взятыми обязательствами, тогда количество обманутых дольщиков может возрасти. Поэтому требуется взвешенный подход к внесению поправок. Чтобы как минимум не допустить появления новых обманутых дольщиков и проседания объемов ввода.

Доверие населения, как говорил Ли Куан Ю, главный капитал власти. Именно в нем он видел основной драйвер сингапурского экономического чуда. В Москве основным инвестором в строительство фактически являются сами жители – они вложили в строительство 1,3 трлн руб. Только вдумайтесь! Колоссальные деньги! Этим доверием рисковать точно нельзя.

– В чем вы видите основные сложности в действующем законе?

– Все довольно просто считается. Раньше инвестор тратил деньги на покупку участка, на согласование проекта и начальную стадию строительства 10–30% собственных средств. Остальное – деньги дольщиков. Теперь же ему надо будет занять 70% денег. Чтобы получить банковское финансирование, он должен предоставить банку залоги с коэффициентом 1,5 или 2 от стоимости актива. Но далеко не у всех застройщиков есть залоги в 1,5 раза больше стоимости проекта. Ни у кого! Соответственно, если объем заемного финансирования увеличится, то проценты лягут на себестоимость, а в жизни за все платит потребитель. А недостаток заемного капитала приведет к уменьшению объемов ввода и удорожанию строительства. Есть еще одна простая формула: увеличение продажной цены на 1% приводит к уменьшению количества потенциальных покупателей примерно на 1%.

Марат Хуснуллин Родился в 1966 г. в Казани. Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт 1987 председатель строительного кооператива «Темп» (Казань)

1997 гендиректор строительной торгово-промышленной фирмы «Ак барс»

1999 заместитель генерального директора ГУП «ПЭО «Татэнерго»

2001 министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана

2010 назначен заместителем мэра Москвы Сергея Собянина

– Какой же выход?

– Тут дело не только в одном законе, составляющих множество: это и социально-экономическое положение страны, от которого зависит покупательная способность населения, и сложившиеся правила на рынке. Дальше уже все производные: ипотечные ставки, условия кредитования бизнеса и т. д.

В нынешней ситуации выходом из положения могло бы стать снижение ипотечных ставок, например. В Китае вышли на показатель ипотечной ставки в 5%, в развитых странах она 2–3%, а у нас – 8–12%. Впрочем, Москва-то справится с этой проблемой, регионам будет сложнее. И пока, слава богу, мы справляемся. Например, были проблемы с жилым комплексом в Царицыне, но Сергей Семенович [Собянин] принял решение выделить деньги из бюджета на достройку. Тяжелое решение: теперь мы стали еще и прорабами на площадке коммерческого застройщика. Но мы совершенно точно все достроим, и люди получат свои квартиры.

– Так ведь закон для того и писали, чтобы защитить дольщиков? И как получилось, что в Москве, единственном субъекте страны, где есть специальный орган, который контролирует застройщиков, – Москомстройинвест, появились обманутые дольщики?