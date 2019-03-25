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Чайка раскритиковал РЖД за рост стоимости Московского транспортного узла

Генпрокуратура раскритиковала Росжелдор и РЖД за рост стоимости строительства Московского транспортного узла (МТУ). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо генпрокурора Юрия Чайки президенту Владимиру Путину от 26 февраля. В нем Чайка указал на нарушения при заключении и выполнении договоров на строительство инфраструктуры транспортного узла.

В результате было отсрочено завершение проекта и существенно выросла его стоимость, подчеркивал генпрокурор. По его словам, на МТУ планировалось направить 236 млрд руб. до 2020 г. согласно распоряжению 2014 г. Но в итоге срок завершения работ был сдвинут на 2025 г., а финансирование увеличилось до 691 млрд руб.

По мнению Чайки, договоры Росжелдора и РЖД с Росимуществом о предоставлении средств противоречат законодательству, что позволяет «Росжелдору самоустраниться от осуществления эффективного контроля». В документах также отсутствуют целевые показатели, что не позволяет выставить штрафы за нарушения и срыв сроков. Генпрокурор призвал провести служебную проверку руководства предприятия.

В этом году на МТУ придется около 15% инвестпрограммы РЖД и почти треть всего строительного бюджета. Запланирован ввод МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Подольск – Нахабино, а также завершение других проектов. Финансирование железнодорожных строительных программ МТУ в 2019 г. превысит 100 млрд руб. Источник в РЖД заявил газете, что все изменения сроков и стоимости проекта одобрены госорганами. В то же время компания пообещала принять «меры по устранению выявленных недостатков и устранению их в будущем».