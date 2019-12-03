Гендиректор «Аэрофлота» пожаловался на рост стоимости услуг в российских аэропортах
Стоимость обслуживания рейсов в российских аэропортах растет выше уровня инфляции, пожаловался гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в письме руководителю ФАС Игорю Артемьеву. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил человек, близкий к одной из сторон переписки. Представитель ФАС сообщил о получении жалобы.
В основном аэропорты увеличивают цены на не регулируемые ФАС услуги, а на регулируемые сборы сохраняют тарифы на предыдущем уровне или увеличивают их не выше уровня инфляции, отмечается в письме. Так, в аэропорту Ижевска в июне 2019 г. по сравнению с июнем 2018 г. рост регулируемых сборов составил 21%, нерегулируемых – 38%, а в целом стоимость обслуживания выросла на 25%. Еще один пример – Кемерово, где регулируемые сборы выросли на 5%, нерегулируемые – на 70%, общая стоимость обслуживания – на 31%.
Стремление аэропортов нарастить собственную прибыль негативно влияет на доступность авиаперевозок, ведет к наращиванию убытка авиакомпаний и стагнации отрасли, считает Савельев.
Савельев также обращает внимание на ценовую политику поставщиков топлива в разных регионах. Самая высокая цена на авиационный керосин в июне 2019 г. была зафиксирована на Дальнем Востоке, что можно объяснить удаленностью аэропорта, пишет гендиректор «Аэрофлота». Но в аэропорту Саратова стоимость тонны керосина оказалась на 5% дороже, чем в Петропавловске-Камчатском. Авиакомпании также беспокоятся о различии в ценах на керосин в различных пунктах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Например, в Южно-Сахалинске тонна топлива стоит на 10 000 руб. дороже, чем в Хабаровске и Владивостоке, а в Магадане разница достигает 20 000 руб.
Представитель ФАС заявил, что ведомство ведет работу по жалобе «Аэрофлота». Против Топливно-обеспечивающей компании в аэропорту Южно-Сахалинска было заведено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Рассматриваются материалы и по другим аэропортам ДФО, в том числе по стоимости обслуживания. ФАС также проверяет информацию о попытках некоторых аэропортов переложить расходы международных терминалов на внутренние рейсы.
Ранее «Аэрофлот» ограничил доступ в бизнес-залы некоторых региональных аэропортов владельцам золотых бонусных карт с билетами эконом-класса. Причиной стало то, что аэропорты отказались снижать стоимость обслуживания пассажиров.