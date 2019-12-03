Гендиректор «Аэрофлота» пожаловался на рост стоимости услуг в российских аэропортах

Савельев также обращает внимание на ценовую политику поставщиков топлива в разных регионах. Самая высокая цена на авиационный керосин в июне 2019 г. была зафиксирована на Дальнем Востоке, что можно объяснить удаленностью аэропорта, пишет гендиректор «Аэрофлота». Но в аэропорту Саратова стоимость тонны керосина оказалась на 5% дороже, чем в Петропавловске-Камчатском. Авиакомпании также беспокоятся о различии в ценах на керосин в различных пунктах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Например, в Южно-Сахалинске тонна топлива стоит на 10 000 руб. дороже, чем в Хабаровске и Владивостоке, а в Магадане разница достигает 20 000 руб.