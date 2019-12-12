Основанная Дмитрием Зиминым компания получила 100% каршеринга BelkaСar

На российском рынке не так много компаний, заинтересованных в покупке BelkaСar, говорит сооснователь YouDrive Борис Голиков. В России существует несколько экосистем, у которых уже есть такие сервисы: «Яндекс» с «Яндекс.драйв», Mail.ru Group — YouDrive. Бизнес BelkaСar мог бы быть интересен банку «Тинькофф», рассуждает Голиков, но банк недавно заявил, что будет работать по другой модели: привлекать сторонние сервисы, не заходя в их капитал.