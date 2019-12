Основанная Дмитрием Зиминым компания получила 100% каршеринга BelkaСar

Основанная Дмитрием Зиминым (создателем «Вымпелкома») BMT Private Equity Ltd. (BMT) стала, по данным кипрского реестра, единственным владельцем BelkaCar Ltd – головной компании одноименного российского сервиса каршеринга. Кто является бенефициаром BMT, ее представитель, по собственным словам, и один из директоров BelkaСar Ltd, по данным кипрского реестра, Артем Болотин не раскрыл.