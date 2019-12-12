Основанная Дмитрием Зиминым компания получила 100% каршеринга BelkaСar
Основанная Дмитрием Зиминым (создателем «Вымпелкома») BMT Private Equity Ltd. (BMT) стала, по данным кипрского реестра, единственным владельцем BelkaCar Ltd – головной компании одноименного российского сервиса каршеринга. Кто является бенефициаром BMT, ее представитель, по собственным словам, и один из директоров BelkaСar Ltd, по данным кипрского реестра, Артем Болотин не раскрыл.
BelkaCar – третий по размеру автопарка (данные Сбербанка, середина ноября) каршеринг в России. Выручка в 2018 г. – 1,373 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакс».
BMT стала акционером BelkaСar, сообщил в конце октября 2019 г. каршеринг. BMT приобрела мажоритарную долю швейцарской инвесткомпании Winterberg Group (ранее Bryanston Group, инвестировала в BelkaСar в 2017 г.), сообщала пресс-служба BelkaСar, не уточняя размера доли.
Одна из основательниц BelkaСar Екатерина Макарова заявила, что ей нечего добавить к сообщению компании. Другая основательница, Лориана Сардар, предложила обратиться в пресс-службу. С третьей основательницей Еленой Мурадовой связаться не удалось.
По данным кипрского реестра, BMT купила доли и всех трех основательниц каршеринга, и остальных бывших владельцев – Федора Петрякова, Екатерины Писаренко и Оксаны Теличко. Они – сотрудники BMT, сообщил человек, близкий к одной из сторон сделки. Связаться с ними не удалось.
Болотин утверждает, что у Макаровой, Сардар и Мурадовой остаются доли в «бизнесе каршеринга под брендом BelkaСar», но в каком юридическом лице, не говорит. Макарова и Сардар не ответили на вопрос о долях. По словам Болотина, три основательницы компании остаются еще и в руководстве BelkaСar, команда меняться не будет. Макарова это подтвердила.
Информация, что BelkaСar ищет нового инвестора, появилась в марте 2019 г. Тогда «Коммерсантъ» называл в числе потенциальных инвесторов Volkswagen и венчурный фонд АФК «Система» Sistema_VC. Belkaсаr оценивала себя в $100 млн, сообщал «Коммерсанту» собеседник, осведомленный о ходе переговоров с инвесторами.
На российском рынке не так много компаний, заинтересованных в покупке BelkaСar, говорит сооснователь YouDrive Борис Голиков. В России существует несколько экосистем, у которых уже есть такие сервисы: «Яндекс» с «Яндекс.драйв», Mail.ru Group — YouDrive. Бизнес BelkaСar мог бы быть интересен банку «Тинькофф», рассуждает Голиков, но банк недавно заявил, что будет работать по другой модели: привлекать сторонние сервисы, не заходя в их капитал.
В октябре BelkaСar объясняла смену основного акционера усилением конкуренции. Новый инвестор, говорилось в сообщении оператора, позволит усилить позиции на московском рынке и заложит базу для агрессивной региональной экспансии. Макарова сказала, что детали, как именно будут усилены позиции, она раскроет после утверждения стратегии развития компании.