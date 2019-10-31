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Структура Дмитрия Зимина стала основным владельцем каршеринга BelkaCar

Каршеринг BelkaCar сменил основного владельца – им стала Coneplace Limited, дочерняя структура BMT Private Equity, говорится в пресс-релизе сервиса. Последняя – инвестиционная структура группы компаний, созданных основателем «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Дмитрием Зиминым. Сумма сделки не раскрывается.

BMT полностью выкупила долю инвестиционной швейцарской компании Winterberg Group (ранее называлась Bryanston Group). Таким образом BMT обеспечила себе мажоритарную долю. Ее точный размер не раскрывается. Winterberg Group инвестировала в сервис в качестве ведущего инвестора первого венчурного раунда на этапе запуска проекта в 2017 г. BMT стала миноритарным акционером BelkaCar с самого раннего этапа создания компании.

Поддержка нового инвестора позволит сервису усилить позиции на московском рынке и заложит базу для агрессивной региональной экспансии, отметили в пресс-службе BelkaCar. Смену основного акционера компания объяснила усилением конкуренции.

BelkaCar создана в 2015 г. Екатериной Макаровой, Лорианой Сардар и Еленой Мурадовой. В марте этого года «Коммерсантъ» писал о судебном процессе на Кипре, участниками которого являются BelkaCar и Bryanston Group. Из-за этого процесса, сообщала газета, осложняются переговоры акционеров сервиса о продаже части бизнеса инвесторам. В числе потенциальных инвесторов издание называло Volkswagen и венчурный фонд Sistema_VC (входит в АФК «Система»).