Орешкин прокомментировал приобретение ВЭБом акций футбольного клуба ЦСКА
Министр экономического развития России и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин прокомментировал сделку госкорпорации, в результате которой она станет владельцем более 75% «Профессионального футбольного клуба ЦСКА». Накануне председатель ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что долг ЦСКА перед банком развития будет конвертирован в акции.
За последние два года ЦСКА прошел через смену поколений, и текущее межсезонье является определяющим для команды, отметил Орешкин. То, как дальше будет развиваться клуб, во многом зависит от его финансовой устойчивости, продолжил министр. Благодаря сделке с ВЭБом снизилась долговая нагрузка ЦСКА, отметил он. Кроме того, в следующем году клуб может рассчитывать на новые спонсорские контракты и увеличение денежного потока от сдачи в аренду коммерческой недвижимости стадиона, написал Орешкин. По его словам соответствующие контракты с ВЭБом уже одобрены.
ВЭБ.РФ не будет вмешиваться в оперативное управление ЦСКА, заверил Орешкин. «Акционерное соглашение четко разделяет сферы влияния: спортивная составляющая управления клубом (которая, по моему мнению, является одной из лучших в России и Европе) остается полностью за Евгением Гинером и его командой», – написал министр.
Для ВЭБа сделка выгодна тем, что вместо долга с риском неисполнения обязательств банк развития получил на баланс акции клуба с высокой капитализацией, продолжил Орешкин. «Дополнительное вложение финансовых ресурсов в клуб позволит обеспечить рост его капитализации и еще сильнее улучшить качество активов на балансе ВЭБ.РФ», – добавил он. Следующим этапом усиления финансовой составляющей клуба, по словам министра, должно стать привлечение в состав акционеров новых стратегических инвесторов.
Накануне Шувалов заявил, что ВЭБ рассматривает приобретение акций ЦСКА как временную меру, чтобы дать возможность развиваться клубу. Госкорпорация вместе с самим ЦСКА и РФПИ уже ищут новых инвесторов. Два собеседника «Ведомостей» в ВЭБе говорили, что госкорпорация займется управлением комплексом недвижимости клуба, который включает «ВЭБ арену» и располагающийся в ней офисный центр.
До сделки владельцем 100% АО «ПФК ЦСКА» была британская Bluecastle Enterprises Limited. Конечный бенефициар компании – Евгений Гинер. 76,44% ЦСКА находились в залоге.
ВЭБ в 2013 г. выдал кредит на строительство стадиона ЦСКА. Госкорпорация вложила в проект $240 млн, общая стоимость строительства оценивалась в $350 млн. Стадион был открыт в 2016 г. под названием «Арена ЦСКА», позже его переименовали в «ВЭБ арену».
ЦСКА является семикратным чемпионом СССР и шестикратным чемпионом России. В 2005 г. клуб стал обладателем Кубка УЕФА. В нынешнем сезоне ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате России, отставая от лидера, «Зенита», на 11 очков. Кроме того, ЦСКА не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы, заняв последнее место в своей группе.