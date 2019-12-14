Орешкин прокомментировал приобретение ВЭБом акций футбольного клуба ЦСКА

За последние два года ЦСКА прошел через смену поколений, и текущее межсезонье является определяющим для команды, отметил Орешкин. То, как дальше будет развиваться клуб, во многом зависит от его финансовой устойчивости, продолжил министр. Благодаря сделке с ВЭБом снизилась долговая нагрузка ЦСКА, отметил он. Кроме того, в следующем году клуб может рассчитывать на новые спонсорские контракты и увеличение денежного потока от сдачи в аренду коммерческой недвижимости стадиона, написал Орешкин. По его словам соответствующие контракты с ВЭБом уже одобрены.