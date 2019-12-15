ВЭБ.РФ станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКА

Пас банкам

ФК «Динамо

Банк ВТБ выступал кредитором Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», которое кроме одноименного футбольного клуба владело девелоперским проектом и правами на строительство спортивной арены в Петровском парке. Инвестиции в них оценивались в $1 млрд. Весной 2009 г. общество «Динамо» сообщило о передаче ВТБ в счет долга 75% минус 1 акция УК «Динамо» (управляет девелоперским проектом) и 74% футбольного клуба. В конце 2016 г. госбанк продал акции клуба за символичный 1 руб. обществу «Динамо» и обязался три года оказывать спонсорскую поддержку.

ФК «Торпедо»

Один из старейших российских футбольных клубов – «Торпедо» столкнулся с серьезными финансовыми сложностями в 2014–2015 гг. Клуб выбыл из премьер-лиги, его общий долг превысил 230 млн руб. В 2017 г. клуб выкупил владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев. Его компания «Инград» пообещала реконструировать стадион. Она также строит на территории «Торпедо» и прилегающих территориях жилой комплекс RiverSky.