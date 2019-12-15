ВЭБ.РФ станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКА
ВЭБ.РФ получит более 75% профессионального футбольного клуба ЦСКА, конвертировав его долг в акции. Об этом сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов, передал «Интерфакс». Два собеседника «Ведомостей» в ВЭБ.РФ говорят, что госкорпорация не претендует на управление клубом. Предыдущий владелец и президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер сохранит пост, а госкорпорация будет управлять недвижимостью, уточнили собеседники газеты.
Сделка выведет клуб на новый уровень развития, укрепит его финансово, повысит качество активов ВЭБ.РФ, перечислил в Facebook министр экономического развития России и член набсовета ВЭБ.РФ Максим Орешкин. По его словам, у ЦСКА снизится долговая нагрузка, клуб сможет рассчитывать на новые спонсорские контракты и рост денежного потока от сдачи в аренду коммерческой недвижимости. Орешкин также подтвердил: управлять клубом продолжит Гинер. «Все будет хорошо, у болельщиков не должно быть никаких поводов для беспокойства», – передал Гинер через представителя. Представитель ВЭБа от комментариев отказался.
ЦСКА – семикратный чемпион СССР и шестикратный чемпион России. В текущем сезоне ЦСКА – на 4-м месте в чемпионате России. 100% ПФК ЦСКА принадлежит британской Bluecastle Enterprises Limited, бенефициар которой – Гинер, сказано в ее отчете за 2018 г. 76,44% ЦСКА, отмечается там же, заложено по обязательствам компании.
Пас банкам
ФК «Динамо
Банк ВТБ выступал кредитором Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», которое кроме одноименного футбольного клуба владело девелоперским проектом и правами на строительство спортивной арены в Петровском парке. Инвестиции в них оценивались в $1 млрд. Весной 2009 г. общество «Динамо» сообщило о передаче ВТБ в счет долга 75% минус 1 акция УК «Динамо» (управляет девелоперским проектом) и 74% футбольного клуба. В конце 2016 г. госбанк продал акции клуба за символичный 1 руб. обществу «Динамо» и обязался три года оказывать спонсорскую поддержку.
ФК «Торпедо»
Один из старейших российских футбольных клубов – «Торпедо» столкнулся с серьезными финансовыми сложностями в 2014–2015 гг. Клуб выбыл из премьер-лиги, его общий долг превысил 230 млн руб. В 2017 г. клуб выкупил владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев. Его компания «Инград» пообещала реконструировать стадион. Она также строит на территории «Торпедо» и прилегающих территориях жилой комплекс RiverSky.
ВЭБ дал кредит в $240 млн на строительство стадиона ЦСКА в 2013 г. Стоимость строительства оценивалась в $350 млн. Общая площадь – 171 000 кв. м, сказано в его презентации. 78 000 кв. м занимает стадион примерно на 30 000 человек, остальное – три офисные башни, в том числе 38-этажная Golden Tower в форме Кубка УЕФА, который ЦСКА завоевал в 2005 г., гостиница и инфраструктура.
Выручка Bluecastle Enterprises, по данным отчета, – $100,4 млн в 2018 г., операционная прибыль – $12,5 млн. Независимый аудитор в отчете обращает внимание, что общие обязательства превышают активы на $8,8 млн: есть серьезные сомнения, что компания способна продолжать деятельность в будущем. Там же упомянуто, что компания зависит от постоянной поддержки бенефициара и его компаний. У Гинера сложности с некоторыми активами: так, «Росгосстрах», который контролируется Центробанком, требует с его компании «Капитал лайф страхование жизни» (ранее – «РГС-жизнь») 150 млрд руб. за использование бренда.
ВЭБ.РФ, ЦСКА и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ищут клубу инвесторов, говорят два сотрудника госкорпорации. РФПИ участвует, так как среди его партнеров есть крупные инвесторы, в том числе интересующиеся вложениями в спорт, пояснил человек, близкий к ВЭБу.
Для ЦСКА рассматриваются крупные международные инвесторы из партнеров РФПИ с опытом вложений в спортивные активы мирового уровня, подтвердил представитель фонда. Например, «дочка» партнера РФПИ – Qatar Investment Authority контролирует футбольный клуб Paris Saint-Germain. Член королевской семьи Абу-Даби (департамент финансов эмирата – тоже партнер РФПИ) шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайя владеет клубом Manchester City.
ЦСКА – один из величайших клубов России и один из самых дорогих брендов в стране, рассуждает партнер Deloitte Шариф Галеев: он интересен инвесторам, вопрос – кто может его себе позволить. Он считает, что скорее это может быть структура, связанная с государством. Галеев не уверен, что ЦСКА при наличии более результативных европейских клубов сможет привлечь инвесторов из-за рубежа.
ВЭБ.РФ не планирует продавать недвижимость клуба, говорит человек, близкий к госкорпорации. Три консультанта, работавших с клубом, уверяют, что ВЭБ.РФ давно пытается продать офисы.
Комплекс введен в эксплуатацию в 2016 г., но первые два года сделок там почти не было, отмечает директор по продажам офисов Knight Frank Ирина Артемова. Тогда на рынке было много свободных офисов, а «ВЭБ арена» проигрывала из-за расположения, говорит директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев. Кроме того, у бизнес-центра неэффективная планировка, рядом стадион – соседство не нравилось многим арендаторам, добавляет Артемова. По ее словам, «ВЭБ арена» начала заполняться лишь в 2018 г., сейчас пустует 12% площадей. Среди арендаторов – «Транснефть-технологии», IP Video Systems и ПФК ЦСКА.
Клуб продавал офисы из расчета 270 000 руб. за 1 кв. м, знает Артемова. Получается, клуб рассчитывает выручить за бизнес-центр 17,2 млрд руб., а его рыночная цена, по ее мнению, – около 11,5 млрд руб. Оценка партнера Colliers International Станислава Бибика выше – 14–16 млрд руб.