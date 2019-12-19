Минниханов попросил Путина поддержать проект модернизации Заинской ГРЭС
Президент Татарстана Рустам Минниханов в письме на имя президента Владимира Путина попросил поддержать проект модернизации ключевой в регионе Заинской ГРЭС и дать указание правительству включить ее в перечень станций, которые будут обновлены к 2025 г. «Ведомости» изучили копию документа. Вопрос в проработке, подтвердил представитель вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует в правительстве ТЭК.
До 2031 г. в России должны модернизировать около 40 ГВт мощностей теплоэлектростанций по договорам предоставления мощности (ДПМ). Большая часть проектов будет отобрана на конкурсной основе, но 15% правительство выберет в ручном режиме. Весной отобраны первые 11 ГВт, которые будут обновлены в 2022–2024 гг. Планировалось, что в 2025 г. по правительственной квоте обновят 0,6 МВт, но было решено повысить годовую квоту до 2,5 ГВт и на последующие годы ручной отбор не проводить.
Заинская ГРЭС – газовая станция мощностью 2,2 ГВт в Татарстане, принадлежит «Татэнерго». В 2018 г. она была загружена на 35% и выработала 7 млрд кВт ч. Станция работает с КПД 34%. Если станцию не модернизировать, ее придется вывести из эксплуатации из-за неэффективности, говорили ранее в «Татэнерго». По расчетам Администратора торговой системы (коммерческий оператор энергорынка), при таком сценарии цена на электроэнергию в первой ценовой зоне, в которую входят европейская часть России и Урал, вырастет на 1,69%, что приведет к потерям потребителей в 12,3 млрд руб. в ценах 2018 г.
«Татэнерго» планировало заменить 11 отработавших блоков на две парогазовые установки мощностью около 1,7 ГВт. Они будут состоять из двух турбин Siemens по 593 МВт (SGT5-9000HL) и паровой турбины. Минниханов пишет Путину, что переговоры с Siemens позволили снизить стоимость двух блоков мощностью 1700 МВт с 67 млрд до 46,6 млрд руб. Строительство 1 МВт мощности станции будет стоить 27,4 млн руб., что в 2–3 раза дешевле проектов парогазовых установок, введенных в последние годы. Производство 1 кВт ч на модернизированной Заинской ГРЭС будет стоить 2,146 руб. и это один из лучших показателей среди проектов на 2025 г., пишет Минниханов. Он отмечает, что КПД станции вырастет до 65%, что обеспечит снижение выбросов парниковых газов и потребления природного газа почти в 2 раза.
Проект включает не локализованные в России экспериментальные газовые турбины мощностью более 500 МВт, говорит человек в одной из энергетических компаний. По его информации, к 2022 г. они будут локализованы на 5% и дальнейшая локализация турбин не планируется: в России нет рынка сбыта для таких мощных турбин. «Это необоснованные преференции относительно других газовых турбин, по которым с 2020 г. установлена обязательная степень локализации на уровне 70%», – говорит он. Представитель Siemens отказался комментировать стоимость турбин. Компания готова предложить современные сверхмощные газовые турбины с КПД более 63%, отметил он: «Сейчас данный тип оборудования не производится в России».
«Сообщество потребителей энергии» проект поддерживает. У проекта высокая окупаемость и он приведет к снижению цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед, говорит представитель сообщества. «Совет производителей энергии» считает, что все проекты модернизации ТЭС должны отбираться на конкурентной основе по конечной одноставочной цене для покупателей на оптовом рынке электроэнергии, сказал представитель ассоциации: «Это позволит отбирать наиболее эффективные проекты и минимизировать ценовую нагрузку на покупателей».
Модернизация Заинской ГРЭС – очень дорогой проект, предполагающий строительство новых энергоблоков, говорит аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр. Он напомнил, что средние капзатраты по основному отбору на 2025 г. составили 8,2 млн руб. за 1 МВт, что на 70% меньше этого проекта. «Правкомиссия уже приняла решение перевести отбор госквоты по LCOE (средняя себестоимость производства электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла электростанции с учетом доходности. – «Ведомости»), и Заинская ГРЭС имеет мало шансов на прохождение отбора по квоте», – замечает Скляр. Станция слабо вписывается в текущие задачи программы ДПМ, отметил он: проект не предусматривает модернизацию устаревшего оборудования и использование локализованных турбин.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей». Представители Минэнерго, «Татэнерго» отказались от комментариев. Представитель Минниханова не ответил на запросы «Ведомостей».