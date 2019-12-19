Минниханов попросил Путина поддержать проект модернизации Заинской ГРЭС

«Татэнерго» планировало заменить 11 отработавших блоков на две парогазовые установки мощностью около 1,7 ГВт. Они будут состоять из двух турбин Siemens по 593 МВт (SGT5-9000HL) и паровой турбины. Минниханов пишет Путину, что переговоры с Siemens позволили снизить стоимость двух блоков мощностью 1700 МВт с 67 млрд до 46,6 млрд руб. Строительство 1 МВт мощности станции будет стоить 27,4 млн руб., что в 2–3 раза дешевле проектов парогазовых установок, введенных в последние годы. Производство 1 кВт ч на модернизированной Заинской ГРЭС будет стоить 2,146 руб. и это один из лучших показателей среди проектов на 2025 г., пишет Минниханов. Он отмечает, что КПД станции вырастет до 65%, что обеспечит снижение выбросов парниковых газов и потребления природного газа почти в 2 раза.