Как NBA стала зарабатывать миллиарды долларов с Дэвидом Стерном

«Нельзя быть слишком милым парнем»

В 1986 г., всего через два года после назначения комиссаром, Дэвид Стерн проводил собеседование бывшего баскетболиста Рода Торна на пост вице-президента, отвечающего за дисциплинарные вопросы. «Про тебя говорят, что ты милый парень, – задумчиво сказал Стерн. – Так вот, на нашей работе нельзя быть слишком милым парнем». «В нем самом не было ничего мягкого, – вспоминал Торн, который был-таки нанят и проработал вице-президентом NBA 14 лет. – Он ожидал, что ты сделаешь свою работу. А если нет, он не замедлит тебе сообщить об этом. Время от времени и я подобное выслушивал, порой в весьма резких выражениях. Но в большинстве случаев [Стерн] оказывался прав». Стерн обожал устраивать мини-экзамены: задавать подчиненным вопросы, ответы на которые знал, и, если те затруднялись с ответом, устраивал им разнос.

Один из топ-менеджеров NBA признался, что много раз выходил с работы с мыслью об увольнении. Но в 22 часа раздавался звонок Стерна, который рассказывал о новых целях и как здорово будет, когда они их достигнут: «И я готов был ради Стерна пройти сквозь стены».



Бессменному комиссару многое прощали и за умение зажечь людей, и за способность предвидеть будущее спорта, и за то, что он фонтанировал идеями. Например, в 1990-х гг. подчиненный подал ему мысль провести пресс-конференцию о новой сделке с Coca-Cola, показывая ролики на видеоэкранах. Стерн немедленно велел выяснить, как организовать мероприятие в кинотеатре: на огромном экране ролики будут выглядеть не в пример лучше. «Вы заходите в его кабинет, думая, что вы все продумали, – резюмировал подчиненный. – А он говорит о том, что вам не пришло в голову, – и, черт побери, он прав!»