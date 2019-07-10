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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек. Россиян в нем нет.

Первое место в рейтинге заняла певица Тейлор Свифт. Ее состояние издание оценило в $185 млн. На втором месте модель Кайли Дженнер ($170 млн). В предыдущем списке она занимала третью строчку, став единственный человеком, который сохранил свою позицию в топ-3 с прошлого года. На третьем месте певец Канье Уэст ($150 млн).

В первой десятке также оказались футболисты Лионель Месси (4-е место, $127 млн), Криштиану Роналду (6-е место, $109 млн), Неймар (7-е место, $105 млн), группа The Eagles (8-е место, $100 млн), а также боксер Сауль Альварес (10-е место, $94 млн).

Всего в списке 38 музыкатов, 34 спортсмена, 12 человек в категории «Персоналии» (среди них модели, ведущие, шеф-повара), 11 актеров, два писателя, два комика, а также иллюзионист Дэвид Копперфильд (он занимает 37-ю строчку, его состояние оценено в $60 млн). Несмотря на то что в тройку лидеров в рейтинге вошли две женщины, всего в списке 16 женщин.

Минимальный заработок в списке – у Селин Дион ($37,5 млн). Сумма, заработанная человеком, занявшим 100-ю строчку, в этом году на 7% больше, чем в прошлом. В целом знаменитости, попавшие в рейтинг, получили $6,3 млрд до уплаты налогов.