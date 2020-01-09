Кассация вернула на пересмотр дело о жалобе «Роснефти» на терминал «Лукойла»

Вагит Алекперов говорил, что, если суд встанет на сторону ФАС, у компании вряд ли будет возможность пересмотреть установленный службой тариф. «Лукойл» предлагал более гибкий подход, чтобы тариф зависел от количества переваленной нефти, напомнил он: «Но если производить 200 000 т на комплексе, который рассчитан на 11 млн т, то, конечно, тарифы могут быть высокими. Тем более что «Варандей» – это не просто терминал, а технологическая установка подготовки, хранения и отгрузки нефти с большой инфраструктурой. Там построены не только танкеры ледового класса, но и ледоколы, которые должны удерживать эти танкеры в круглогодичном режиме, в том числе в ледовой обстановке. Поэтому очень трудно считать тариф, в какой части это перевалка, а в какой – обслуживание». Добыча на месторождениях Требса и Титова не зависит от решения суда, заключал Алекперов.