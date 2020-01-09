Кассация вернула на пересмотр дело о жалобе «Роснефти» на терминал «Лукойла»
Арбитражный суд Московского округа полностью отменил решения суда первой инстанции и постановление апелляции в деле о стоимости перевалки Варандейского терминала (принадлежит «Лукойлу»). Дело передано на новое рассмотрение, говорится в карточке дела на сайте суда.
В декабре 2018 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело против «Лукойла». «Роснефть» пожаловалась в ФАС, что цены на перевалку на терминале «Варандей», принадлежащем «Лукойлу», экономически не обоснованы, а сам «Лукойл» пользуется доминирующим положением. Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть месторождений им. Требса и Титова (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождениями владеет компания «Башнефть-полюс», в которой у «Роснефти» 74,9%, а у «Лукойла» – 25,1%. «Лукойл» делился планом на 2019 г., что через терминал «Варандей» будет перевалено 7,5 млн т нефти, из которых чуть более 1 млн т – сырье с месторождений Требса и Титова.
В марте ФАС приняла решение в пользу «Роснефти». По материалам суда ФАС пришла к выводу, что Варандейский терминал установил и поддерживал монопольно высокую цену перевалки нефти с 2015 г. до 27 марта 2019 г., чем нарушил п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. ФАС обязала компанию за 20 дней установить экономически обоснованную цену перевалки нефти, не превышающую сумму необходимых расходов и среднеотраслевой прибыли.
«Лукойл» обжаловал это решение. В августе Арбитражный суд Московского округа признал решение ФАС недействительным. Но Девятый арбитражный апелляционный суд полностью отменил это решение, посчитав законным решение ФАС.
В октябре ФАС включила терминал в реестр субъектов естественных монополий и ввела на нем государственное регулирование. В декабре терминал пытался оспорить это решение. Судебное разбирательство назначено на 27 января. Но в четверг, 9 января, Арбитражный суд Московского округа отказался вводить обеспечительные меры по этому делу.
«Это нонсенс, когда монопольный орган регулирует деятельность частной компании по ее контрактам с другой организацией, которую мы подключили к своей инфраструктуре, – комментировал дело совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью «Коммерсанту» в декабре. – Мы не занимаем монопольного положения в Коми, где есть инфраструктура, позволяющая доставить нефть в любую точку и не только через «Варандей», но и через систему трубопроводов на Балтику и в восточном направлении. Хотя, конечно, Варандейский терминал – наиболее короткое и выгодное направление».
Вагит Алекперов говорил, что, если суд встанет на сторону ФАС, у компании вряд ли будет возможность пересмотреть установленный службой тариф. «Лукойл» предлагал более гибкий подход, чтобы тариф зависел от количества переваленной нефти, напомнил он: «Но если производить 200 000 т на комплексе, который рассчитан на 11 млн т, то, конечно, тарифы могут быть высокими. Тем более что «Варандей» – это не просто терминал, а технологическая установка подготовки, хранения и отгрузки нефти с большой инфраструктурой. Там построены не только танкеры ледового класса, но и ледоколы, которые должны удерживать эти танкеры в круглогодичном режиме, в том числе в ледовой обстановке. Поэтому очень трудно считать тариф, в какой части это перевалка, а в какой – обслуживание». Добыча на месторождениях Требса и Титова не зависит от решения суда, заключал Алекперов.
Кассация могла отменить предыдущие решения, если нижестоящие суды учли не все обстоятельства дела, объясняет юрист юридической службы «Амулекс» Марина Филиппова. Устранив допущенные нарушения, суд первой инстанции может повторно прийти к первоначальным выводам и принять такое же решение, считает она: «Стороны будут вправе обжаловать его в апелляционном и кассационном порядке».
Спор в суде происходит в закрытом режиме, поэтому о мотивах вынесенного решения можно только догадываться, говорит партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Основная причина отмены решения, по его мнению, – у Варандейского терминала нет аналогов в силу его расположения и технической сложности, а кроме «Роснефти» и «Лукойла» им никто не пользуется. Поэтому установить, насколько стоимость перевалки отвечает рыночной цене, если не невозможно, то крайне затруднительно, полагает Горбунов: «При повторном рассмотрении суду придется снова оценивать доводы сторон и принимать непростое решение, действительно ли «Варандей» для «Роснефти» безальтернативен». Так же трудно определить, продолжает он, завышена ли стоимость услуг на терминале. Каким бы ни было новое решение, оно, скорее всего, будет оспорено, предсказывает Горбунов, а завершить спор может внесудебный компромисс между сторонами и мировое соглашение.
Для «Роснефти» пересмотр соглашения принципиально важен, поскольку стоимость перевалки вычитается из стоимости передаваемого трейдеру сырья, говорит Горбунов: «Но с учетом сложности терминала и тех условий, в которых он работает, перевалка в нем нефти по усредненным тарифам также может быть просто невыгодна, он должен окупаться».
Говорить об итогах рассмотрения дела рано, говорит представитель ФАС: «Оценку судебному акту возможно дать после изготовления судом постановления в полном объеме».
«Ведомости» ожидают комментариев «Лукойла» и «Роснефти».