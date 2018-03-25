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Вагит Алекперов запретил наследникам дробить долю в «Лукойле»

Бизнесмен контролирует 24,8% акций компании стоимостью более 800 млрд рублей
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Вагит Алекперов создал «Лукойл» в 1992 г., с тех пор является его бессменным президентом и крупнейшим совладельцем – его семье принадлежит 24,8% акций компании. 23 марта он признался, что переживает за будущее компании и поэтому запретил наследникам дробить пакет. «Это уже оформлено на бумаге, в том числе в моем завещании, что пакет не может быть разделен или раздроблен», – сказал Алекперов. «Я даже не допускаю мысли, что наследники смогут распылить этот пакет акций, что приведет к каким-то непредсказуемым действиям», – добавил он.

В российском и зарубежном наследственном праве есть понятие «завещательный отказ», которое предполагает совершение наследником определенных действий как в отношении имущества, так и в отношении третьих лиц, говорит управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов: «Завещатель вправе обязать наследника совершить определенные действия в отношении наследственного имущества, в том числе через исполнителя завещания».

В 2015 г. Алекперов рассказал, что принадлежащие ему акции «Лукойла» будут переданы в специальный благотворительный фонд, а наследники не смогут распоряжаться ими напрямую, сообщало «РИА Новости». «Стабильность нашей компании будет обеспечена не только при моей жизни, но и после», – отмечал Алекперов.

В теории наследодатель может установить полный запрет на продажу акций, говорит Пахомов. Но в России это может толковаться судом как ущемление конституционного права распоряжаться собственностью. Зарубежное право в большей степени защищает волю наследодателя, указывает Пахомов.

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