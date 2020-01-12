«Шереметьево» стало восьмым по величине аэропортом Европы

Это позволит аэропорту стать теперь уже восьмым по величине в Европе. Ведь «Шереметьево» демонстрирует самый быстрый рост в топ-10. О показателях за весь 2019 год из конкурентов отчитался только аэропорт Стамбула. Его трафик не изменился – 68 млн человек. Все остальные сообщали только о результатах за 11 месяцев. Но уже по итогам января – ноября «Шереметьево» было восьмым, и декабрь никак не мог повлиять на этот расклад. «Гатвик» в течение года рос всего на 0,5%, и его трафик за 12 месяцев едва ли достигнет 47 млн человек. Аэропорт Мюнхена рос темпами 4–5%, а в начале года пресс-служба прогнозировала пассажиропоток в 48 млн человек. До занимающего 7-е место аэропорта Барселоны «Шереметьево» не хватит примерно 3 млн пассажиров. Представитель аэропорта Мюнхена от комментариев отказался, его коллега из «Гатвика» на запрос «Ведомостей» не ответил.