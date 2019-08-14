«Шереметьево» может построить новый терминал

По итогам 2018 года аэропорт вошел в десятку крупнейших в Европе

Строительство на территории аэропорта. Архивное фото Евгений Разумный / Ведомости

Аэропорт «Шереметьево» рассматривает возможность строительства еще одного терминала – G, рассказал заместитель гендиректора «Шереметьево» Сергей Папков. Терминал будет построен в южной терминальной зоне, строительство может начаться в 2024–2025 гг., добавил Папков.

Сейчас у «Шереметьево» четыре работающих терминала – D, E, F в южной зоне и В в северной. В северной зоне также строится терминал С1 (будет открыт в I квартале 2020 г.) и терминал С2 (планируется открыть в начале 2023 г.).

Инвестиции в новый терминал Папков не назвал. В С1 аэропорт планирует вложить 19,9 млрд руб., в C2 – 9,7 млрд руб., сообщало «Шереметьево» ранее.

Папков также не сказал, какая пропускная способность будет у терминала G. Он только уточнил, что стратегия «Шереметьево» предусматривает рост мощности до 100 млн пассажиров в год. Сейчас она составляет 55 млн человек, с запуском С1 вырастет до 75 млн, С2 – до 90 млн человек.

Даже с четырьмя терминалами «Шереметьево» и сейчас абсолютный лидер по этому показателю. У «Домодедово» два терминала, под одной крышей. У «Внуково» один работающий терминал, есть планы строительства второго.

По итогам 2018 г. аэропорт «Шереметьево» вошел в десятку крупнейших аэропортов Европы, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на данные аэропортов. В прошлом году всего «Шереметьево» приняло 45,9 млн пассажиров. Росту российского аэропорта помог чемпионат мира по футболу, проходивший в России летом, отмечало агентство. «Основные факторы роста «Шереметьево» в прошлом году – органическое развитие «Аэрофлота» и начало перехода из «Внуково» его крупнейшей «дочки» – «России». Эти же факторы способны поддержать положительную динамику и в 2019 г.», – говорил гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак.

Представитель «Шереметьево» Анна Захаренкова называла ключевыми факторами рост перевозок «Аэрофлота» и других авиакомпаний, а также приход новых перевозчиков, в том числе «России». Она указывала, что план пассажиропотока на 2019 г. – 52,4 млн пассажиров (+14,2%. – «Ведомости»).

До этого, в 2015–2017 гг., «Шереметьево», по данным Международного совета аэропортов, находилось на 11-м месте в Европе по пассажиропотоку (после Рима), а в 2014 г. и ранее – на 12-м, уступая еще и «Домодедово».

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