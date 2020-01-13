Кто будет управлять Boeing

Однако Мюленбург, инженер по образованию, полагался на технические данные и советы юристов, но не очень хорошо владел дипломатией, считает The Wall Street Journal (WSJ). Это его и подвело, когда начались неприятности. Сначала он дал понять, что в крушении 737 Max виноваты иностранные пилоты и техники. Потом протянул несколько месяцев, прежде чем встретиться с родственниками погибших. Его объяснения о причинах катастроф не удовлетворили ни чиновников, ни широкую публику. Теперь конгрессмены раскручивают тему, что инженеры и пилоты предупреждали о проблемах с программным обеспечением самолета, но менеджмент компании давил на них, требуя молчания. Мюленбург вызвал недовольство FAA (Федеральное управление гражданской авиации США), во всеуслышание заявляя, что регулятор вот-вот разрешит полеты 737 Max. Отношения ухудшились настолько, что в начале декабря глава FAA Стивен Диксон публично заявил: Boeing не способен своевременно предоставлять полные данные о своем программном обеспечении.