Кто будет управлять Boeing
Кэлхун принимает руководство Boeing не в лучшие для компании времена. Два крушения 737 Max (в октябре 2018 и марте 2019 г.) вынудили регуляторов по всему миру запретить полеты самолета. В декабре космический корабль Starliner не смог добраться до МКС. В том же месяце неожиданный удар нанесла Boeing австралийская компания Qantas Airways. Два года она выбирала, чьи самолеты будут выполнять самые длительные прямые перелеты в мире – более 19 часов – из Сиднея в Нью-Йорк и Лондон. Тестовые полеты совершил Boeing 787 Dreamliner. А контракт в итоге ушел главному конкуренту американцев – Airbus. Эти и другие неприятности стоили Boeing миллиардов долларов, а сотрудникам – бонусов за 2019 г.
Новый год тоже начался с плохих новостей. Хотя рухнувший в Иране Boeing и был сбит ракетой, все равно у людей останется в памяти связанная с этим брендом трагедия.
Ошибка Мюленбурга
А казалось, все шло хорошо. Прежний гендиректор Boeing Деннис Мюленбург заступил на пост в июле 2015 г. При нем котировки акций выросли втрое (вплоть до мартовской 2019 г. катастрофы с 737 Max): компания увеличила производство лайнеров и вернула внушительную часть прибыли акционерам через обратный выкуп и дивиденды.
The Boeing Company
Авиастроительный концерн
Акционеры (данные Refinitiv): почти все акции в свободном обращении, крупнейшие инвесторы – Vanguard Group (7,21%), T. Rowe Price Associates (7,04%).
Капитализация – $188,7 млрд.
Финансовые показатели (девять месяцев 2019 г.):
выручка – $58,6 млрд,
чистая прибыль – $374 млн.
Отгрузки техники (девять месяцев 2019 г.): 301 коммерческий лайнер, 173 единицы военной техники и один спутник. В 2018 г.: 806 коммерческих лайнеров, 96 единиц военной техники и два спутника.
Однако Мюленбург, инженер по образованию, полагался на технические данные и советы юристов, но не очень хорошо владел дипломатией, считает The Wall Street Journal (WSJ). Это его и подвело, когда начались неприятности. Сначала он дал понять, что в крушении 737 Max виноваты иностранные пилоты и техники. Потом протянул несколько месяцев, прежде чем встретиться с родственниками погибших. Его объяснения о причинах катастроф не удовлетворили ни чиновников, ни широкую публику. Теперь конгрессмены раскручивают тему, что инженеры и пилоты предупреждали о проблемах с программным обеспечением самолета, но менеджмент компании давил на них, требуя молчания. Мюленбург вызвал недовольство FAA (Федеральное управление гражданской авиации США), во всеуслышание заявляя, что регулятор вот-вот разрешит полеты 737 Max. Отношения ухудшились настолько, что в начале декабря глава FAA Стивен Диксон публично заявил: Boeing не способен своевременно предоставлять полные данные о своем программном обеспечении.
737 Max был самой продаваемой моделью авиапроизводителя. В прошлом году Boeing планировал поставить клиентам более 900 самолетов, из которых 600 – 737 Max. А поставил, по данным WSJ, менее 400, впервые с 2011 г. уступив лидерство Airbus, сумевшей передать покупателям 863 самолета.
В конце года Boeing оценил потери из-за компенсаций авиакомпаниям и срыва графика производства 737 Max минимум в $9 млрд, но опрошенные американской газетой The Morning Call аналитики считают, что цифра сильно занижена.
Вышла неувязка и с космическим аппаратом Starliner. Только он отправился в полет к МКС, как Мюленбург написал в Twitter горячие поздравления создавшим Starliner инженерам. Вслед за этим вышла новость, что из-за ошибок программного обеспечения до МКС аппарат не долетит.
22 декабря совет директоров Boeing обсудил по видеосвязи с Мюленбургом ряд технических вопросов. А потом, уже без гендиректора, решил его судьбу. О своей отставке Мюленбург в тот же вечер узнал от Кэлхуна, уже 10 лет входящего в совет директоров, и еще одного коллеги. Он был явно недоволен, но сохранил полное спокойствие, сообщают источники WSJ.