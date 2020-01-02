Airbus впервые за восемь лет обошла Boeing по поставкам самолетов
Европейская Airbus в 2019 г. поставила 863 самолета авиакомпаниям и вышла на первое место в мировом авиастроении, сместив с него американскую Boeing. Об этом со ссылкой на источники в мировой авиастроительной отрасли сообщает Reuters.
Airbus стала крупнейшим в мире производителем самолетов впервые с 2011 г., отмечает агентство. В 2019 г. компания прогнозировала выпуск 860 самолетов, а поставила фактически 863 самолета. Производство за год увеличилось на 7,9% (на 63 самолета), с 800 машин в 2018 г.
Reuters сообщило, что производственные предприятия Airbus в 2019 г. не были остановлены на время рождественских праздников.
Boeing в 2018 г. поставила 806 самолетов, а в 2019 г. с января по ноябрь – 345. Причины резкого сокращения производства – в запрете на полеты 737 Max после двух авиакатастроф с ними.
29 октября 2018 г. упал лайнер индонезийской Lion Air, 10 марта 2019 г. при схожих обстоятельствах разбился самолет Ethiopian Airlines. Катастрофы унесли жизни 336 человек, из находившихся на борту не выжил никто. Через пять дней полеты 380 судов 737 Max попали под запрет. В декабре совет директоров компании принял решение о приостановке производства этих судов.