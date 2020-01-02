Airbus впервые за восемь лет обошла Boeing по поставкам самолетов

Airbus стала крупнейшим в мире производителем самолетов впервые с 2011 г., отмечает агентство. В 2019 г. компания прогнозировала выпуск 860 самолетов, а поставила фактически 863 самолета. Производство за год увеличилось на 7,9% (на 63 самолета), с 800 машин в 2018 г.