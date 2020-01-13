«Яндекс.Драйв» хочет запустить свой сервис каршеринга в Европе
«Яндекс» планирует в этом году запустить тестирование сервиса каршеринга в Европе, сообщил Financial Times (FT) гендиректор «Яндекс.Драйва» Антон Рязанов. Компания начнет с 1000 электромобилей в одном из городов Евросоюза, но еще не решила, в каком именно. По словам Рязанова, «Яндекс» выбирает среди городов с благоприятными условиями для электромобилей, в том числе между Мадридом и Копенгагеном, а также среди городов во Франции и Италии.
Представитель «Яндекс.Драйва» от дополнительных комментариев отказался.
«Яндекс.Драйв» – крупнейший в России сервис каршеринга по размеру автопарка. FT также называет его крупнейшим в мире – более 21 000 машин. Пока сервис работает только в России и на родном рынке по выручке в 2018 г. уступал конкуренту – «Делимобилю»; данных за 2019 г. еще нет.
«Делимобиль» (12 500 собственных машин в парке и 1000 партнерских) уже начал европейскую экспансию – в 2019 г. его сервис Anytime стал работать в Праге. Компания ранее заявляла о планах выйти на польский рынок, но пока не работает там. Также «Делимобиль» работает в Белоруссии и Казахстане.
Через пять лет «Делимобиль» будет работать не менее чем в 19 странах и 90 городах, заявлял его основатель Винченцо Трани в конце 2019 г. в интервью «Ведомостям». Цель компании – войти в тройку крупнейших по выручке операторов каршеринга в мире. Пока лидируют объединенные Car2Go и DriveNow – компания ShareNow, на 2-м месте – американская ZipCar.
Но приоритет – развивающиеся страны, подчеркивал Трани: «Экономика Европы в не очень хорошем положении <...> ближайшие 5–10 лет ее ждет стагнация. Ориентироваться на стагнирующий рынок нелогично». Представитель «Делимобиля» планы выхода на рынки других стран подтвердил, отказавшись раскрыть подробности.
В отличие от Европы, где на рынке каршеринга доминируют компании с инвестициями от автопроизводителей, в России это рынок технологических компаний, отмечает FT: помимо «Яндекса» и «Делимобиля» на нем представлена Mail.ru Group c сервисом YouDrive. У YouDrive, пока работающего только в России, также есть планы развития бизнеса за рубежом, говорит его представитель, но конкретные планы он не раскрыл. Сейчас, по его словам, в автопарке сервиса более 2000 автомобилей, план – увеличить их число до 10 000 к августу 2020 г.
У транспортных сервисов «Яндекса» больший опыт работы за рубежом, чем у конкурентов. «Яндекс.Такси» вышло за пределы СНГ в 2016 г.: сначала в Грузию, а в 2018 г. – в Латвию, Эстонию, Литву и Сербию. Затем сервис продолжил экспансию под брендом Yango: Кот-д’Ивуар – в октябре 2018 г., Финляндия – в ноябре 2018 г., Израиль – в декабре 2018 г., Гана и Румыния – в июне 2019 г. Всего сервис работает в 17 странах.
Для «Яндекса» европейская экспансия его сервиса каршеринга может быть поиском дополнительных точек роста этого бизнеса, полагает аналитик BCS Global Markets Мария Суханова. Но, предупреждает она, на рынке каршеринга «Яндексу» будет сложнее добиться позитивного результата за рубежом, чем на рынке такси. Этот бизнес предполагает более активную работу офлайн, отмечает аналитик: нужен автопарк, его необходимо обслуживать. «Кроме того, рынок Европы для «Яндекса» не домашний – потребуется время, чтобы понять его и наладить процессы и экономику проекта», – рассуждает Суханова.