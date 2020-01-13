«Яндекс.Драйв» хочет запустить свой сервис каршеринга в Европе

В отличие от Европы, где на рынке каршеринга доминируют компании с инвестициями от автопроизводителей, в России это рынок технологических компаний, отмечает FT: помимо «Яндекса» и «Делимобиля» на нем представлена Mail.ru Group c сервисом YouDrive. У YouDrive, пока работающего только в России, также есть планы развития бизнеса за рубежом, говорит его представитель, но конкретные планы он не раскрыл. Сейчас, по его словам, в автопарке сервиса более 2000 автомобилей, план – увеличить их число до 10 000 к августу 2020 г.