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Каршеринг «Яндекс.Драйв» запустил междугородние поездки

Пользователи каршеринга «Яндекс.Драйв» получили возможность совершать поездки между Москвой и Санкт-Петербургом, а также между Москвой и Казанью, говорится в сообщении сервиса. Отмечается, что поездки доступны на грузовых фургонах и пассажирских микроавтобусах, вмещающих до восьми пассажиров.

«Учитывая близость Петербурга и Казани к Москве, последний, туристический сценарий особенно актуален для выезда на выходные», – добавляется в сообщении.

В материале поясняется, что новый тариф «Межгород» позволяет взять машину в одном городе, а завершать аренду в другом. Тариф подойдет для самостоятельных перевозок грузов и даст возможность не прибегать к услугам транспортных компаний, отмечается в сообщении сервиса.

В тариф включено несколько сотен километров и более 10 часов аренды автомобиля, точные условия пользователи могут узнать в приложении при бронировании машины. Проезд по платным трассам, в том числе междугородним, осуществляется бесплатно для пользователей каршеринга. В каждом из фургонов и шаттлов «Яндекс. Драйв» установлен транспондер.

«Яндекс.Драйв» работает в Москве с февраля. Летом 2018 г. сервис стал также доступен в Подмосковье и ряде городов Калужской области. В Санкт-Петербурге сервис запустили с декабря 2018 г., а в Казани – с мая 2019 г. В автопарке сервиса более 16 500 автомобилей, в том числе автомобили бизнес-класса, грузовые фургоны и электрокары.