Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК. Как пояснил представитель YouDrive, у сервиса около 2000 автомобилей Smart, Mercedes А-класс, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-trail, Nissan Qashqai, электромобили BMW i3.
Для покупки на начальном этапе доступны 80 автомобилей Smart 2016 года выпуска. Стоимость автомобиля составляет менее 0,5 млн руб., что на 60% ниже цены нового автомобиля. Стоимость каждого автомобиля устанавливается в зависимости от состояния и среднерыночной цены на конкретную марку. Выбрать автомобиль для покупки можно через приложение каршеринга, там же пользователь должен оставить заявку на приобретение.
Правила работы каршеринга в Москве предусматривают, что машины должны выводиться из парка после трех лет службы. Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только те автомобили, чей срок эксплуатации подходит к концу. Гендиректор YouDrive Борис Голиков заявил, что продажа автомобилей – еще одна «форма взаимовыгодного сотрудничества с клиентами».
В августе Mail.ru Group объявила о приобретении контроля в сервисе каршеринга YouDrive. Партнером группы стала инвесткомпания Proxima Capital. Весь бизнес YouDrive был оценен в сумму около $10 млн, говорили участники сделки.