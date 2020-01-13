«Аэрофлот» изменил время рейсов в Тегеран по совету МИД России

Министерство иностранных дел рекомендовало «Аэрофлоту» не летать в Тегеран в ночное время суток, рассказали два человека, близкие к группе «Аэрофлот». Он летает в Тегеран из Москвы 4–5 раз в неделю, другие российские авиакомпании в Тегеран не летают. По данным РБК, рекомендация была направлена 11 января – в этот же день Иран признал, что Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит иранскими ПВО. Лайнер потерпел крушение 8 января, погибли все 176 человек на борту.