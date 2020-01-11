«Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду»: реакция мира на признание Ирана
Несколько дней назад, 8 января, в Иране потерпел крушение пассажирский Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Самолет, который должен был приземлиться в Киеве, разбился спустя несколько минут после вылета из Тегерана. Всего на борту было 176 человек, все они погибли. Среди них были граждане Ирана, Украины, Швеции, Канады, Афганистана.
Изначально иранские власти настаивали на том, что крушение произошло из-за неисправности двигателя. Иран также отказывался передать «черные ящики» для расшифровки США или Boeing. Спустя день после трагедии несколько американских СМИ со ссылкой на источники разведки сообщили, что лайнер был сбит иранской системой ПВО. Одновременно с этим американский президент Дональд Трамп заявил, что Boeing сбили «из-за чьей-то ошибки». Первым среди мировых лидеров версию о том, что самолет сбила иранская ракета, высказал премьер Канады Джастин Трюдо. По его словам, это подтверждают данные канадской разведки и ее союзников.
Иран отрицал эту версию, но 11 января неожиданно признал вину в крушении украинского самолета. Авиакатастрофа произошла из-за человеческой ошибки, говорится в заявлении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа. Лайнер, разбившийся под Тегераном, пролетал над важным военным объектом и был схож с вражеским самолетом, цитирует агентство ISNA сообщение иранского генштаба. Первые лица разных стран уже начали комментировать признание Ирана.
Владимир Зеленский, президент Украины (Facebook):
«Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета. Настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплате компенсаций, официальным извинениям по дипломатическим каналам. Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости»
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (заявление приводит его пресс-секретарь Кэмерон Ахмад в Twitter):
«Нашим приоритетом остается внесение полной ясности благодаря прозрачности и правосудию. Мы хотим, чтобы семьи и близкие жертв снова обрели покой. Мы продолжим работать с нашими партнерами по всему миру, чтобы обеспечить полное и тщательное расследование. Канадское правительство ожидает полного сотрудничества со стороны иранских властей», — передал заявление Трюдо Ахмад.
Президент Ирана Хасан Роухани (Twitter):
«В условиях поступавших со стороны американского режима-агрессора угроз и запугивания иранской нации после мученической смерти (руководителя подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала — "Ведомости") Касема Сулеймани вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США. К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе, вызывающей сожаление. Как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы»
Президент «Международных авиалиний Украины» Евгений Дыхне (Facebook):
«Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакатастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно. Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие. Мы скорбим, и с нами скорбит без преувеличения весь мир. 167 загубленных человеческих жизней. 9 членов нашего экипажа. PS752»
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев (цитата по «Интерфаксу»):
«Трагический инцидент. Людей не вернуть. Признание ошибки, пусть и не сразу, и выражение сожаления — достойно того, чтобы быть принятым. И если расшифровкой черных ящиков и дальнейшей работой следствия не будет доказана преднамеренность действий иранских военных, а оснований логического характера на то нет и быть не может, инцидент должен быть на этом закрыт. С надеждой, что уроки будут извлечены и меры будут приняты всеми заинтересованными сторонами»
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