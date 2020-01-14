Бывший CEO «Делимобиля» стал операционным директором Delivery Club
Мухит Сейдахметов должен будет ускорить доставку
Операционным директором сервиса доставки еды из кафе и ресторанов Delivery Club с 15 января будет экс-гендиректор «Делимобиля» Мухит Сейдахметов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Delivery Club и подтвердил Сейдахметов.
По словам представителя сервиса доставки, ранее операционным директором Delivery Club был Владимир Гусев, но он ушел развивать свои проекты.
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