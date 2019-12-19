Delivery Club вышел на рынок экспресс-доставки продуктов
Крупнейший сервис доставки из кафе и ресторанов Delivery Club начал доставлять продукты питания и товары повседневного спроса за 20 минут. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Delivery Club.
Партнером стал сервис экспресс-доставки «Быстроном» – проект ритейлера «Верный», уточнил представитель Delivery Club. Собирается ли Delivery Club сотрудничать с другими сетями, он не ответил. «Верный» – проект основателя «Пятерочки» Андрея Рогачева, основан в 2012 г., сейчас в сети более 800 магазинов. Александр Катанов, директор по электронной коммерции «Верного», подтвердил сотрудничество с Delivery Club.
Delivery Club 19 декабря стал частью совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта. Также в СП вошли сервис заказа такси «Ситимобил», каршеринга – YouDrive, доли в DC Daily, Performance Group, «Сбермаркет» и др.
Заказ продуктов в приложении Delivery Club работает так же, как и заказ еды из ресторанов, говорит представитель сервиса: если по адресу пользователя доступна новая услуга, в приложении он увидит раздел с продуктами. Пока доставка продуктов работает в Москве в районе станций метро «Фили», «Багратионовская», «Проспект Вернадского», «Юго-Западная» и «Ломоносовский проспект». К концу 2020 г. услуга будет доступна во всех районах Москвы и Санкт-Петербурга.
Доставка бесплатная, максимальный вес – 30 кг, ограничения по минимальной цене нет, говорит представитель сервиса. В ассортименте «Быстронома» – 5000 товаров: молочная продукция, овощи и фрукты, товары для животных и др. По словам представителя Delivery Club, ассортимент может расширяться в товарах с наибольшим спросом.
Delivery Club решил заняться экспресс-доставкой продуктов, так как спрос на услугу растет, говорит его представитель. В будущем Delivery Club хочет стать сервисом, который будет отвечать на разные потребности клиентов в части питания, добавил вице-президент по foodtech Mail.ru Group Гюванч Донмез. Сейчас, по его словам, Delivery Club конкурирует скорее с желанием пользователя дойти до ближайшего магазина, нежели с подобными ему сервисами.
В качестве партнера Delivery Club выбрал именно «Верный», так как закупочные объемы и логистические мощности ритейлера позволяют обеспечить «Быстроному» широкий ассортимент продуктов и низкие цены, говорит представитель сервиса. По его словам, география работы «Верного» создает возможности для быстрого открытия новых складов и расширения регионов присутствия проекта.
Схожий сервис экспресс-доставки продуктов есть у конкурента Delivery Club. «Яндекс.Такси» развивает проект «Яндекс.Лавка», который доставляет продукты по районам столицы за 15 минут. Говорить об острой конкуренции на рынке быстрой доставки продуктов и товаров первой необходимости пока не приходится, считает руководитель фудтех-направления «Яндекс.Такси» Максим Фирсов. Если в продажах готовой еды доля онлайна уже очень заметная – около 10% всего рынка общепита, – то рынок доставки продуктов и товаров повседневного спроса пока микроскопический по сравнению с классическим продуктовым ритейлом, поясняет он.
Зато экспресс-доставка гораздо лучше отвечает изменившимся предпочтениям потребителей, считает Фирсов: люди стали потреблять более спонтанно и импульсивно. За последний год сильно сократился ожидаемый срок доставки, и потребители «оказались очень чувствительны» к предложению «Яндекс.Лавки» доставлять за 15 минут, отмечает он. А частота заказа в «Лавке», по его словам, втрое выше, чем в среднем в «Яндекс.Еде».
Оборот «Лавки», по данным Фирсова, растет со скоростью 10–15% в неделю на точку, количество точек за последние два месяца удвоилось. «В следующем году планируем плотно покрыть Москву и выйти в Санкт-Петербург», – делится Фирсов.