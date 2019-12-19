Delivery Club вышел на рынок экспресс-доставки продуктов

Заказ продуктов в приложении Delivery Club работает так же, как и заказ еды из ресторанов, говорит представитель сервиса: если по адресу пользователя доступна новая услуга, в приложении он увидит раздел с продуктами. Пока доставка продуктов работает в Москве в районе станций метро «Фили», «Багратионовская», «Проспект Вернадского», «Юго-Западная» и «Ломоносовский проспект». К концу 2020 г. услуга будет доступна во всех районах Москвы и Санкт-Петербурга.