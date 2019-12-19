Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
О планах создать общий бизнес госбанк и интернет-компания объявили в июле 2019 г., а обязывающее соглашение подписали в ноябре. «Все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС, получены», — говорится в сегодняшнем сообщении компаний.
Сложную сделку удалось закрыть быстро, отметил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис (его слова приведены в пресс-релизе). Участники СП, по его словам, рассчитывают, что продукты и сервисы совместной платформы «станут лидерами предпочтений россиян».
У Сбербанка и MRG равные доли в СП, до 10% пойдут на вознаграждение сотрудникам. В общий бизнес они вкладывают на сумму до 64,6 млрд руб.
MRG внесла в СП доставку еды из кафе Delivery Club. А Сбербанк, как ранее сообщалось, планировал внести в СП 35% в платформе для общепита SberFood (ранее FoodPlex). Но стороны договорились консолидировать 100% этого проекта. В результате партнеры Сбербанка по SberFood – Rambler Group и фонд GHP – получат миноритарные доли в Delivery Club, а доля СП в Delivery Club составит до 98,1%.
Также в СП от MRG войдет сервис заказа такси «Ситимобил»; у интернет-компании там было менее 30%. Сейчас идет реструктуризация и инвестиции в этом активе, в итоге доля СП в «Ситимобиле» составит до 95% к концу I квартала 2020 г., отчитались компании. Миноритарными акционерами «Ситимобил» остаются «Мегафон» и основатель сервиса Арам Аракелян.
Также в СП войдут сервис каршеринга YouDrive, доли в DC Daily, Performance Group, «СберМаркет» и др. Вне совместного предприятия ни MRG, ни Сбербанк не будут развивать подобные сервисы.
СП получит от Сбербанка и MRG около 47 млрд руб. инвестиций, а при достижении неких целевых показателей — еще до 17,6 млрд рублей. «Таким образом, оценка стоимости СП при достижении целевых показателей превысит 100 млрд руб.», — сообщили участники сделки.
Гендиректор MRG Борис Добродеев в РБК 16 декабря объяснял, что интернет-компания искала «не просто того, кто принесет деньги, но также синергию, комплементарность бизнеса инвестора активам «Ситимобил» и Delivery Club»: «Активно советовались с акционерами, с Алишером Бурхановичем Усмановым — в итоге точно не жалеем о сделанном выборе».
Также Сбербанк сообщил, что закрыл сделку с Газпромбанком о приобретении доли в «МФ технологиях», акционере Mail.ru Group, сообщила она. У Газпромбанка Сбербанк выкупает долю в 35% в «МФ технологиях» (около 20% голосов в MRG), а еще 1% – у «Ростеха». Ранее стороны сообщали, что через три года после закрытия сделки Сбербанк получит право предложить руководству MRG обменять долю госбанка в СП на акции Mail.ru Group по паритету стоимости, но не более 20% акций Mail.ru Group (экономическая доля).
Новый этап партнерства MRG и Сбербанка, по мнению Добродеева, позволит «полностью использовать синергии обеих экосистем». MRG и банк договорились вложить в платформу «всю экспертизу, накопленную нашими компаниями в сфере транспорта и в фудтехе», приводятся его слова в сообщении.
У новой компании будет совет директоров — по три представителя от Mail.ru Group и Сбербанка и один независимый директор. От MRG в нем будут гендиректор интернет-компании Борис Добродеев, ее вице-президент Анна Артамонова и первый заместитель Добродеева Владимир Габриелян. От Сбербанка — первый заместитель председателя правления Лев Хасис, старший вице-президент Андрей Ванин и зампредправления Светлана Кирсанова.
А должность председателя совета директоров предполагает, по договоренности участников сделки, ротацию. Сначала им будет Добродеев, а через год — представитель Сбербанка.