Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Также Сбербанк сообщил, что закрыл сделку с Газпромбанком о приобретении доли в «МФ технологиях», акционере Mail.ru Group, сообщила она. У Газпромбанка Сбербанк выкупает долю в 35% в «МФ технологиях» (около 20% голосов в MRG), а еще 1% – у «Ростеха». Ранее стороны сообщали, что через три года после закрытия сделки Сбербанк получит право предложить руководству MRG обменять долю госбанка в СП на акции Mail.ru Group по паритету стоимости, но не более 20% акций Mail.ru Group (экономическая доля).