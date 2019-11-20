Сбербанк сможет стать крупным акционером Mail.ru Group

Наконец, стороны договорились, что через три года Сбербанк сможет обменять свою долю в СП на акции MRG по паритету стоимости, но не более чем на 20% акций холдинга (экономическая доля). «Мы верим в перспективы СП, в то, что этот бизнес и его стоимость будут быстро расти, поэтому вместе с партнерами рассматривали разные варианты, как через несколько лет зафиксировать стоимость СП, – объяснил «Ведомостям» первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. – Мы не исключаем проведение IPO. Обмен доли на акции MRG – еще одна опция». Гендиректор MRG Бориc Добродеев подчеркнул, что холдинг не обязан обменять через три года свои акции на долю банка в СП, для этой сделки потребуется согласие большинства акционеров MRG.