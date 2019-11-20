Сбербанк сможет стать крупным акционером Mail.ru Group
Через три года Сбербанк сможет получить до 22% капитала Mail.ru Group (MRG), следует из совместного сообщения компаний о подписании обязывающих документов по совместному предприятию (СП) в сфере еды и транспорта. О желании стать партнерами Сбербанк и MRG заявили в июле 2019 г. У них будут равные доли в СП, еще 10% будут зарезервированы под программу вознаграждения сотрудников. Участники СП вложат в него до 64,6 млрд руб. Теперь партнеры сообщили, что надеются закрыть сделку до конца 2019 г. и ждут ее одобрения Федеральной антимонопольной службой.
СП Сбербанка и MRG будет в первую очередь конкурировать с «Яндексом», констатировали после объявления аналитики «ВТБ капитала». Источник, близкий к одному из участников сделки Сбербанка и MRG, подтверждал, что альянс предполагает создание сильного конкурента сервисам «Яндекса». При этом у Сбербанка есть совместный проект в области электронной торговли с этой интернет-компанией – «Яндекс.Маркет» и 75% долей в проекте «Яндекс.Деньги». 19 ноября правление Сбербанка проголосовало за то, чтобы обратно продать «Яндексу» его «золотую акцию» за 1 евро.
Также Сбербанк получит долю в самой MRG – через покупку акций в «МФ технологиях». В июле стороны сообщили, что банк приобретет 35% в «МФ технологиях» у Газпромбанка, а теперь уточнили, что он также купит 1% у «Ростеха». Таким образом Сбербанк получит контроль над 21,2% голосующих акций MRG и 1,83% ее капитала. Это обойдется банку в 11,3 млрд руб. «Mail.ru Group не ожидает никаких изменений в управлении и стратегическом развитии компании в результате данной сделки», – говорится в ее сообщении.
100 млрд руб.
будет стоить СП Mail.ru и Сбербанка при достижении целевых показателей. Это собственная оценка партнеров
Наконец, стороны договорились, что через три года Сбербанк сможет обменять свою долю в СП на акции MRG по паритету стоимости, но не более чем на 20% акций холдинга (экономическая доля). «Мы верим в перспективы СП, в то, что этот бизнес и его стоимость будут быстро расти, поэтому вместе с партнерами рассматривали разные варианты, как через несколько лет зафиксировать стоимость СП, – объяснил «Ведомостям» первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. – Мы не исключаем проведение IPO. Обмен доли на акции MRG – еще одна опция». Гендиректор MRG Бориc Добродеев подчеркнул, что холдинг не обязан обменять через три года свои акции на долю банка в СП, для этой сделки потребуется согласие большинства акционеров MRG.
Логично, что Сбербанк хочет владеть долей в MRG и напрямую в дополнение к доле в совместном бизнесе, отмечали в конце октября аналитики «Ренессанс капитала»: аналогично поступила Alibaba в сделке по AliExpress, получив 9,97% в MRG. В начале октября MRG объявила о закрытии сделки по созданию «AliExpress Россия» – СП между MRG, Alibaba, «Мегафоном» и РФПИ.
Но влияние в виде 20% голосов может осложнить контроль в СП Сбербанка и MRG в еде и транспорте, опасались аналитики «Ренессанс капитала»: как было видно на примере сотрудничества Сбербанка и «Яндекса», корпоративная культура госбанка и быстро растущей интернет-компании сильно отличается.
Впрочем, топ-менеджеры MRG официально и в неформальных разговорах заявляли, что уверены в Сбербанке как партнере. «Наше видение рынка совпадает, экосистемы Сбербанка и MRG дополняют друг друга», – говорит Добродеев. Хвалит будущего партнера и Хасис.
Что внесут стороны в СП? MRG внесет в новый бизнес свои активы в еде и транспорте. Это сервис доставки еды из кафе Delivery Club (100%), инвестиции в каршеринг YouDrive, продажа кулинарии в офисах DC Daily, доставка наборов еды Performance Group и сервис заказа такси «Ситимобил» (29,67%). Холдинг обязался до закрытия сделки со Сбербанком довести свою долю в «Ситимобиле» до 79% и внести все акции в СП, подтвердил Добродеев. Также интернет-компания внесет 8,5 млрд руб. и может инвестировать еще около 4,6 млрд руб., если ее активы достигнут определенных результатов до ноября 2020 г.
От Сбербанка в СП поступят 35% в платформе для рынка общепита FoodPlex и около 38,5 млрд руб. Банк может инвестировать до 13 млрд руб. «в случае достижения целей по ряду ключевых показателей Delivery Club и «Ситимобила» до ноября 2020 г.».