Сбербанк передаст «Яндексу» «золотую акцию» за один евро
Правление Сбербанка одобрило продажу «золотой акции» голландского Yandex N.V. (головной компании «Яндекса»), сообщается в пресс-релизе банка. В нем отмечается, что акция будет продана по цене приобретения – за один евро.
Эта «золотая акция» должна быть передана Фонду общественных интересов, о создании которого «Яндекс» объявил накануне, 18 ноября. Этот фонд получит часть управленческих функций в компании. С ним, в частности, будет согласовываться консолидация 10% и более акций «Яндекса», передача существенной интеллектуальной собственности, а также персональных данных пользователей. Помимо «золотой акции» у фонда будет 0,001% долей основного российского юрлица – ООО «Яндекс».
Как рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к акционерам «Яндекса», новая конструкция управления в подробностях согласована с администрацией президента и одобрена первыми лицами государства. Компания рассчитывает, что основные политические риски с себя сняла и давление на нее со стороны государства резко снизится, добавлял он. Администрация президента участвовала в разработке механизма Фонда общественных интересов, подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Запуск фонда – решение, оптимальное для трех сторон, настаивал Волож в письме сотрудникам: «Это оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах "Яндекса" и защитит интересы страны».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков первоначально заявил, что администрация не согласовывала изменения в корпоративной структуре «Яндекса». Однако гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож сообщил, что эта тема с Кремлем обсуждалась. 18 ноября Песков уточнил, что администрация была проинформирована, но не согласовывала изменения.
Последние несколько лет «Яндекс» и другие российские интернет-компании регулярно сталкиваются с давлением государства. Чиновники постоянно вводят новые нормы регулирования рунета. Одна из самых частых претензий к тому же «Яндексу» связана с тем, что большей частью капитала компании владеют иностранцы.
Этим летом депутат Госдумы Антон Горелкин внес на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому иностранцы не могут владеть или контролировать более 20% «существенных информационных ресурсов» в России. Горелкин прямо указал, что одна из главных целей его поправок – «Яндекс». В тот же день, когда «Яндекс» объявил об изменении структуры управления, Горелкин сообщил, что отзовет свой законопроект. По его словам, его решение никак не связано с решением компании.