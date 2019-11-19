Сбербанк передаст «Яндексу» «золотую акцию» за один евро

Этим летом депутат Госдумы Антон Горелкин внес на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому иностранцы не могут владеть или контролировать более 20% «существенных информационных ресурсов» в России. Горелкин прямо указал, что одна из главных целей его поправок – «Яндекс». В тот же день, когда «Яндекс» объявил об изменении структуры управления, Горелкин сообщил, что отзовет свой законопроект. По его словам, его решение никак не связано с решением компании.