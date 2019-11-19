Песков раскрыл детали обсуждения с Кремлем новой схемы управления «Яндексом»

«Одно другому не противоречит: обсуждать и информировать администрацию президента о таких масштабных планах по корпоративному переустройству – это одно дело, согласовывать – это другое дело», – сказал Песков. По его словам, абсолютно нормально, когда крупный бизнес общается с администрацией президента, «чтобы получать, что называется, из первых рук позиции государства, узнавать о тех обеспокоенностях, которые могут возникнуть у государства». «Но это никоим образом не является каким-то обусловленным согласованием», – отметил Песков.