Песков раскрыл детали обсуждения с Кремлем новой схемы управления «Яндексом»
«Яндекс» информировал профильное подразделение администрации президента об изменениях в управлении компанией, но не согласовал их, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он еще раз подчеркнул, что администрация президента не согласовала и не должна была согласовывать создание Фонда общественных интересов, который сможет влиять на работу интернет-компании.
В понедельник, 18 ноября, «Яндекс» сообщил о создании Фонда общественных интересов, который будет принимать участие в управлении компанией. «Яндекс» будет согласовывать с советом директоров фонда консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей, а также временно отстранять гендиректора российского «Яндекса».
Собеседник «Ведомостей», близкий к акционерам «Яндекса», утверждал, что новая схема управления компанией была в подробностях согласована с администрацией президента и одобрена первыми лицами государства. Аркадий Волож на телеконференции с инвесторами также сообщил, что обсуждал новую структуру управления с сотрудниками администрации президента и чиновниками правительства. «Мы уверены, что получили широкую поддержку от государства», – заявил он.
«Одно другому не противоречит: обсуждать и информировать администрацию президента о таких масштабных планах по корпоративному переустройству – это одно дело, согласовывать – это другое дело», – сказал Песков. По его словам, абсолютно нормально, когда крупный бизнес общается с администрацией президента, «чтобы получать, что называется, из первых рук позиции государства, узнавать о тех обеспокоенностях, которые могут возникнуть у государства». «Но это никоим образом не является каким-то обусловленным согласованием», – отметил Песков.