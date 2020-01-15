Выручка «Магнита» за предновогодний период выросла на 8,5%
«Магнит» сообщил, что в период с 17 по 31 декабря 2019 г. его выручка выросла на 8,5% в сравнении с тем же периодом 2018 г.
Таких результатов «Магниту» удалось достигнуть благодаря заранее сформированному сезонному ассортименту, быстрой работе логистических служб и введению новых сервисов, объясняет ритейлер. На рост продаж также повлияло, что более 80% магазинов «Магнита» в конце 2019 г. продлили часы работы или были открыты круглосуточно. В предновогодний период на работы в магазины сети дополнительно вышли 6000 работников, сообщает ритейлер.
С 17 по 31 декабря 2019 г. сопостовимые продажи «Магнита» (LFL) выросли на 0,6%. Сопоставимый трафик вырос на 2,4%, а средний чек – снизился на 1,6%. Это произошло из-за уменьшения среднего количества товаров в потребительской корзине по сравнению с прошлым годом, когда продажи были увеличены благодаря предновогодней акции «Все для волшебства рядом», говорится в сообщении компании.
«Магнит» – вторая по величине розничная сеть в России. Ее выручка за III квартал 2019 г. составила 342,6 млрд руб. – на 10,5%, чем в III квартале 2018 г. Прибыль за 9 месяцев 2019 г. – 1,499 трлн руб. Продажи LFL в III квартале 2019 г. упали на 0,7% и увеличились на 0,5% за 9 месяцев 2019 г. Годовые результаты ритейлер планирует обнародовать 6 февраля 2020 г.
Наибольший спрос на товары был 30 и 31 декабря, сообщает «Магнит»: примерно 21% от общих продаж за две последние недели года.
Средний чек в период с 17 по 31 декабря 2019 г. составил 395 руб. Самыми популярными товарами стали игристые вина и экзотические фрукты. По данным ритейлера, за предновогодний период «Магнит» продал 15 млн бутылок шампанского и вина, 80% которых – российские марки. Покупатели «Магнита» приобрели 22 000 тонн мандаринов, 12 млн упаковок шоколадных конфет, 2,7 млн тортов, 5 млн банок икры, 5,4 млн пачек чая и кофе и 16,4 млн упаковок майонеза. Популярностью пользовались и продукты под собственной маркой «Магнита»: ритейлер продал 405 тонн шампиньонов, 682 тонны огурцов и 1328 тонны томатов, по информации компании.
По сравнению с прошлым годом в 2019 г. в предновогодний период увеличился спрос на готовую продукцию «Магнита»: за последние две недели декабря 2019 г. ритейлер продал 1233 тонны салатов и прочей кулинарии. Покупатели также могли сделать предзаказ собственной готовой продукции ритейлера в магазинах крупных форматов. Доля таких заказов в общих продажах «Магнита» за последние две недели, по данным компании, составили более 30%.
Другие публичные ритейлеры пока не раскрывали результаты новогодних продаж и за 2019 г.