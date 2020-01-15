Выручка «Магнита» за предновогодний период выросла на 8,5%

«Магнит» – вторая по величине розничная сеть в России. Ее выручка за III квартал 2019 г. составила 342,6 млрд руб. – на 10,5%, чем в III квартале 2018 г. Прибыль за 9 месяцев 2019 г. – 1,499 трлн руб. Продажи LFL в III квартале 2019 г. упали на 0,7% и увеличились на 0,5% за 9 месяцев 2019 г. Годовые результаты ритейлер планирует обнародовать 6 февраля 2020 г.