У продовольственных магазинов появился новый конкурент – сервисы доставки еды

Управляющий сервисом iGooods Григорий Кунис с этим тезисом не согласен: по его мнению, доставку используют люди и со средним доходом. Он не считает доходы населения барьером. Значительная доля клиентов iGooods – пенсионеры, отмечает Кунис. Для них решающим фактором становится возможность не носить самим тяжести, хоть они и покупают немного. Семья из пяти человек тратит на продукты 3000–4000 руб. в неделю даже при очень ограниченном доходе. Это как средний заказ у iGooods, говорит Кунис. А значит, даже эти люди могли бы пользоваться услугой доставки еды, рассуждает он. Средний класс активно заказывает онлайн, так как видит экономию: нет импульсивных покупок, доставка недорога, говорит управляющий iGooods.