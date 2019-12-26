У продовольственных магазинов появился новый конкурент – сервисы доставки еды
Курьеры Delivery Club и «Яндекс.Еды» в ярких униформах стали завсегдатаями московских улиц, а интернет-сервисы доставки еды привлекли крупных инвесторов – от Сбербанка до основателя девелопера ПИК Сергея Гордеева. По данным GfK, в Москве и Петербурге за последний год 26 и 20% домохозяйств соответственно покупали продукты в интернете. По России цифра намного ниже – 7%, но эта цифра включает и сельское население.
Дошло до того, что продовольственные сети всерьез стали считать сервисы доставки еды своими конкурентами. Потребитель не выбирает между магазином и кафе, говорил в интервью «Ведомостям» главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман: «Он выбирает, как ему эффективнее и быстрее в конкретный момент обеспечить себя едой».
Сами крупные сети тоже давно присматриваются к торговле через интернет. Та же Х5 несколько раз пыталась организовать продажи и таки запустила «Перекресток-онлайн», «Магнит» тестировал онлайн-заказы и доставку партнерскими сервисами. «Ашан» давно развивает интернет-магазин с непродовольственным ассортиментом и т. д. В следующем году «Ашан» начнет интернет-продажи и свежих продуктов, обещает директор по продажам электронной коммерции «Ашан ритейл Россия» Исмаэль Жермен. X5 осенью объявила, что по ее стратегии к 2029 г. до 50% выручки компании будут приносить цифровые каналы, до 20% – новые бизнесы – от доставки еды и постаматов до сервисов, которых еще не существует. Продажи еды – самое быстро растущее направление в российской онлайн-коммерции, их ждет большое будущее, инвестиции совершенно обоснованны, говорит представитель X5.
Основной интернет-актив X5 – «Перекресток-онлайн». За январь – сентябрь 2019 г. число его заказов выросло более чем вчетверо – более 860 000 покупок, а покупателей, которые сделали больше одного заказа, впятеро и превысило 280 000 человек, радуется представитель X5. 79% заказов – повторные. «Люди решают сразу несколько проблем: получают доступ к огромному ассортименту, не тратят время на очереди и дорогу, не носят тяжелые пакеты», – перечисляет представитель ритейлера.
«Магнит», хоть и тестирует доставку через сервис iGooods, пока не так активен. «Мы внимательно смотрим на онлайн-рынок, изучаем варианты работы», – заявил член правления, директор по инвестициям «Магнита» Андрей Бодров. Новым игрокам в этой сфере мешает невысокая эффективность бизнеса на нынешней стадии развития рынка, полагает он: «Цена логистики и плотность заказов – основные проблемы, которые мешают построить сегодня эффективную и рентабельную операционную модель с приемлемой доходностью на капитал». Пока покупки продуктов в интернете интересны аудитории с доходами выше среднего, считает Бодров.
Управляющий сервисом iGooods Григорий Кунис с этим тезисом не согласен: по его мнению, доставку используют люди и со средним доходом. Он не считает доходы населения барьером. Значительная доля клиентов iGooods – пенсионеры, отмечает Кунис. Для них решающим фактором становится возможность не носить самим тяжести, хоть они и покупают немного. Семья из пяти человек тратит на продукты 3000–4000 руб. в неделю даже при очень ограниченном доходе. Это как средний заказ у iGooods, говорит Кунис. А значит, даже эти люди могли бы пользоваться услугой доставки еды, рассуждает он. Средний класс активно заказывает онлайн, так как видит экономию: нет импульсивных покупок, доставка недорога, говорит управляющий iGooods.
Доставка еды уже массовый сервис, считает представитель Delivery Club: люди перестали заказывать доставку только к событию, для некоторых она стала способом для ежедневного питания. Он указывает, что заказы стали более равномерными, а пики по вечерам и на уикенд сглаживаются. Также растет число заказов на человека, чаще покупают домашние блюда, грузинскую или итальянскую кухню. Также представитель Delivery Club указывает, что крупнейшие партнеры сервиса – сети ресторанов быстрого питания, ориентированные именно на массового потребителя.
Но с ростом массовости сервисов меняется и поведение клиентов – потребление становится более спонтанным и импульсивным, говорил ранее «Ведомостям» руководитель фудтех-направления «Яндекс.Такси» Максим Фирсов. За год сильно сократился ожидаемый срок доставки, потребители «оказались очень чувствительны» к предложению «Яндекс.Лавки» доставлять за 15 минут, отмечал он.
Крупные игроки также идут в экспресс-доставку. В 2019 г. Х5 начала тестировать эту услугу для 10 «Перекрестков» и 15 «Пятерочек». Масштабировать ли проект, Х5 решит после оценки результатов. Но, например, в «Пятерочке» хороший спрос на экспресс-доставку, говорит представитель X5, в среднем два раза в неделю.
«Сбермаркет» в ближайшей перспективе хочет сделать доставку бесплатной, заявил управляющий директор «Сбермаркета» (ранее Instamart) Асан Курмангужин: «А по значительной части продуктов, до 3–5% ассортимента, задача сделать цену онлайн ниже, чем офлайн». Этого, по его словам, можно достичь работой с брендами товаров: «Они уже сейчас дают персонализированные скидки клиентам на нашей площадке».
Ближайшие 3–4 года в доставке продуктов будут «изменения, сопоставимые со взрывным ростом рынка такси несколько лет назад», предвидит Курмангужин. Доля онлайн-продаж на продовольственном рынке, по его прогнозу, достигнет 5–10%. Сейчас, по данным GfK, на онлайн приходится лишь 2% продаж товаров повседневного спроса.
«У нас в стране хорошо развита розничная торговля, достаточно много больших и маленьких магазинов шаговой доступности, именно с ними, а не с гипермаркетами предстоит конкурировать продовольственному онлайн-ритейлу», – добавляет представитель Х5.