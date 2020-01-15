В России появится авиакомпания для полетов на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин поручил внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на пассажирских и грузовых перевозках на Дальний Восток и в труднодоступные районы, говорится на сайте Кремля. Перевозки будут осуществлять самолеты российского производства. Какие именно – не уточняется.
Президент также поручил подготовить комплекс мер для снижения конечной стоимости авиационного керосина на территории Дальневосточного федерального округа и в труднодоступных районах. Поручения необходимо выполнить до 31 января 2020 г. Ответственным назначен премьер Дмитрий Медведев.
Авиакомпания S7 не планирует участвовать в проекте создания авиакомпании. «S7 Airlines активно развивает собственную маршрутную сеть на Дальнем Востоке. Принимать участие в создании нового оператора не планируем», – сказал «Интерфаксу» представитель авиаперевозчика.
Предложение о создании авиакомпании появилось после поручения Медведева решить вопрос субсидирования авиарейсов на Дальний Восток. В декабре 2019 г. «Известия» написали, что создание авиаперевозчика на Дальнем Востоке обсуждают правительство, «Ростех», Росавиация, ВТБ и Сбербанк. До этого член комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов просил обратить внимание на проблему транспортной доступности на Дальнем Востоке. По его словам, после банкротства перевозчиков «Трансаэро» и «ВИМ-авиа» стоимость билетов серьезно выросла.
Согласно программе субсидируемых перевозок, на Дальний Восток приобрести льготный билет в экономическом классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей. «Аэрофлот» также продает авиабилеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Они действуют на рейсах из Москвы в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь и в обратном направлении.