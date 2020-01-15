В России появится авиакомпания для полетов на Дальний Восток

Согласно программе субсидируемых перевозок, на Дальний Восток приобрести льготный билет в экономическом классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей. «Аэрофлот» также продает авиабилеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Они действуют на рейсах из Москвы в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь и в обратном направлении.