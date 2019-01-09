Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4729 от 10.01.2019 под заголовком: Utair может оказаться под крылом госбанков

Сбербанк и ВТБ могут забрать Utair под проект региональной авиакомпании

У перевозчика неподъемные долги, а Сбербанк его крупнейший кредитор
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Сбербанк и ВТБ по поручению президента и правительства разрабатывают проект авиакомпании для развития региональных перевозок, для этого может быть использована как существующая, так и вновь созданная авиакомпания. Рассматривается вариант забрать для этого проекта Utair путем конвертации долга перед Сбербанком в акции, рассказали «Ведомостям» три человека, знающие об этом от сотрудников этих госбанков, и человек, близкий к руководству Utair. Но использовать Utair в проекте можно и без получения доли в ней, а просто заключив соглашение о перевозках, говорят два собеседника «Ведомостей». Последний вариант был бы прозрачнее. Перевозчика для проекта тогда можно было бы отобрать по конкурсу, есть и другие претенденты помимо Utair, объясняют они.

«Банки рассматривают различные варианты, модель еще прорабатывается, поэтому преждевременно комментировать какие-либо детали», – говорит на это представитель ВТБ. Его коллеги из Сбербанка и Utair от комментариев отказались. Конкретных предложений от банков по участию в региональном проекте в какой-либо форме еще не было, уточняет близкий к Utair человек.

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