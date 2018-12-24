Статья опубликована в № 4724 от 25.12.2018 под заголовком: Компания недели Авиакомпания Utair
Почему Utair допустила дефолт
Авиационный бизнес в России остается низкорентабельным
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Андрей Гордеев / Ведомости
На прошлой неделе четвертый крупнейший авиаперевозчик, Utair, допустил дефолт по синдицированному кредиту на 19 млрд руб. Авиакомпания предпочла пойти на конфликт с банками, но не рисковать операционной деятельностью в низкий сезон, когда спрос на перелеты минимален. В такой ситуации всего 1 млрд руб. может не хватить, чтобы дотянуть до весны и оживления продаж.
Компания уверяет, что трудности временные, связаны с подорожанием авиакеросина в первом полугодии на 35% и ростом курса доллара. В июне Utair обещает внести платеж сразу за два полугодия. В обсуждении проблемы участвует Минтранс – и тоже успокаивает общественность: финансовое положение перевозчика стабильно.
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