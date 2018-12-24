Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4723 от 24.12.2018 под заголовком: Utair просит списать

Четвертая по величине в России авиакомпания Utair попросила банки списать половину долга

Предыдущая реструктуризация долгов компании состоялась три года назад, теперь она вновь допустила дефолт
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В начале декабря одна из крупнейших российских авиакомпаний, Utair, сообщила о начале переговоров с банками о реструктуризации долга. Но конкретики не сообщила.

Utair занимает 4-е место по пассажиропотоку, перевезла в январе – ноябре 7 млн человек.

Предыдущая реструктуризация прошла ровно три года назад: в ноябре 2015 г. банки-кредиторы перевели все долги авиакомпании в два синдицированных кредита: семилетний на 18,9 млрд и 12-летний на 23,7 млрд руб. Погашение тела долга начнется только в 2020 г., до этого авиакомпания должна просто платить проценты.

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