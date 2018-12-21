Бизнес / Транспорт

Одна из крупнейших авиакомпаний России допустила технический дефолт

Utair просрочила выплату процентов по кредиту и просит банки реструктурировать долг
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Utair в пятницу, 21 декабря, сообщила, что не произвела в декабре выплаты по семилетнему синдицированному кредиту. Он был привлечен в 2015 г., размер – 19 млрд руб.

Выплата по другому, 12-летнему синдикату (выдан также в 2015 г., размер – 23 млрд руб.) произведен в срок и в полном объеме, утверждает компания. Utair – четвертый игрок на российском рынке авиаперевозок, за 11 месяцев перевез 7 млн пассажиров.

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