Utair снижает вдвое минимальные цены на авиабилеты

Самый дешевый билет на рейсах не длиннее 1500 км будет стоить 900 рублей

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65% пассажиров Utair покупают самые дешевые билеты с правом бесплатного провоза только 10 кг ручной клади Андрей Гордеев / Ведомости

Сегодня, 6 декабря, авиакомпания Utair представила новую линейку тарифов. Она начнет действовать с 1 февраля 2019 г., продажи билетов стартуют 10 декабря.

Появится тариф «Минимум», дающий право на провоз только 5 кг ручной клади. Самый дешевый билет по нему будет стоить 900 руб., говорится в презентации компании. Сейчас самый низкий тариф – 1990 руб. с правом бесплатного провоза 10 кг ручной клади.

По 900 руб. компания планирует продавать несколько процентов билетов, но только на рейсах протяженностью до 1500 км, пояснил президент «Utair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков. На более протяженных маршрутах минимальная цена билета будет выше.