Чему учит стюардесс авиакомпания «Победа»

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Прошлым летом гендиректор «Победы» Андрей Калмыков (на фото – справа) в качестве бортпроводника на рейсе из Москвы в Бергамо обслуживал главного тренера футбольного «Спартака» Массимо Карреру Личный архив / Личный архив

Авиакомпания «Победа» (на 100% принадлежит «Аэрофлоту») прошлой осенью всерьез взялась за повышение качества сервиса. «Победа» занимает шестое место в России по количеству перевозимых пассажиров, в январе – августе ее показатели составят 4,45 млн человек, прогноз на весь 2018 год – около 7 млн. Она начала полеты в декабре 2014 г. и стала, безусловно, самой скандальной российской авиакомпанией: между пассажирами и сотрудниками лоукостера постоянно возникали споры и конфликты, связанные с проносом ручной клади, размещением в салоне, доступностью различных услуг и опций. В обмен на низкие цены «Победа» требует буквального соблюдения правил перевозок, объясняет представитель авиакомпании Елена Селиванова.

Пассажиры в основном недовольны не работой экипажей, а правилами: не разрешили пересесть («Победа» это запрещает, так как выбор места на борту – платный), не дали плед, не дали кофе, не откидываются спинки (у кресел просто нет подголовников), россияне к этому не сразу привыкли, продолжает она.

Лояльность пассажиров повышается естественным путем, по мере того как пассажиры приспосабливаются к требованиям лоукостера, а более взыскательные возвращаются к традиционным авиакомпаниям, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Проигрывают по улыбкам

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков один-два раза в месяц летает собственными рейсами лоукостера в качестве бортпроводника – в поиске идей по оптимизации работы, рассказывает Селиванова. Почти все нововведения появились после его полетов: например, зашить кармашки кресел (сбор оставленных пассажирами вещей занимал много времени), приклеить инструкции по безопасности к спинкам кресел (пассажиры часто забирали инструкции с собой), метод более быстрой и согласованной уборки салона после рейса.