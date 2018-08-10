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Статья опубликована в № 4628 от 10.08.2018 под заголовком: Вещь недели: Калибратор багажа

Как калибратор «Победы» выступил в Верховном суде

Механические аргументы казались железными, но не убедили судью
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Главный возмутитель спокойствия авиационных чиновников – авиакомпания «Победа» на этой неделе в очередной раз судилась с Минтрансом. Теперь – в Верховном суде, так как лоукостер оспаривал нормативный акт: приказ Минтранса, утвердивший в прошлом году новые правила перевозки ручной клади. Пассажир имеет право бесплатно провозить в салоне 5 кг вещей плюс сверх этой нормы рюкзак, дамскую сумку или портфель, костюм в портпледе, верхнюю одежду и букет цветов.

«Победа» пыталась доказать, что этот список «сверх нормы» незаконен и должен быть отменен. Потому что положения правил «норма в 5 кг» и «вещи сверх нормы» противоречат друг другу, потому что правила накладывают на авиакомпании неопределенные обязательства: в них не написано, каких размеров может быть дамская сумка или букет, сколько предметов верхней одежды можно взять и т. д. В обоснование своей позиции у «Победы» были весьма предметные аргументы: гендиректор лоукостера Андрей Калмыков доставил в суд калибратор, рюкзак, портплед, дамскую сумку, портфель, несколько курток и два букета цветов (маленький и большой). С помощью юриста авиакомпании и журналистов он внес эти доказательства в зал заседаний. На стороне «Победы» был еще звездный адвокат Генрих Падва, Минтранс же выставил двух чиновниц уровня ниже главы департамента.

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