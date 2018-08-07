«Победа» проиграла иск о бесплатной ручной клади
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Верховный суд рассмотрел во вторник иск лоукостера «Победа» к Минтрансу: авиакомпания требовала отменить пункт федеральных авиационных правил о бесплатной перевозке помимо ручной клади (минимум 5 кг на пассажира) дамских сумок, портфелей, портпледов с костюмом, букетов цветов, верхней одежды и рюкзаков.
Этот пункт накладывает на авиакомпании неограниченные обязательства, считает «Победа». Правила лоукостера иные: в салон можно взять бесплатно все, что помещается в калибратор 36х30х27 см, такой багаж, по заключению компании Boeing, помещается на багажные полки самолета Boeing 737-800 (у «Победы» их 20) в комплектации на 189 пассажиров, сообщил в суде гендиректор «Победы» Андрей Калмыков. Остальное надо сдавать в багаж и платить за это.
Прокуратура требует от «Победы» соблюдать федеральные правила и возить бесплатно в салоне все вещи из списка.
Калмыков и юрист «Победы» Алексей Танкевич принесли в суд калибратор и образцы вещей из обязательного списка, чтобы показать, что правила невыполнимы: разместить их в салоне самолета лоукостера невозможно, не нарушив требований безопасности. Компоновка кресел максимально плотная, кресла тонкие, под ними для вещей нет места, заверил Калмыков. А Танкевич предупредил, что цветы – сильный аллерген, а в самолете ограниченный объем воздуха.
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