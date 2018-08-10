Как заработать на бесплатный авиабилет

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Лучшие привилегии получают те, кто налетал достаточно для того, чтобы получить один из элитных статусов в программе лояльности Максим Стулов / Ведомости

«Я стараюсь не тратить ни одного цента, если он не капает на мой счет с милями», – говорил герой Джорджа Клуни Райан в фильме «Мне бы в небо». По работе Райан практически каждый день совершал хотя бы один перелет, к концу фильма ему удалось накопить 10 млн миль и получить пожизненные привилегии от авиакомпании. Если подобный образ жизни не для вас, то выгода от накопления миль может быть не так очевидна.

Тем не менее программы лояльности авиакомпаний популярны у пассажиров. В программе «Аэрофлот бонус» от «Аэрофлота» участвует 7,5 млн человек (30% всех пассажиров), S7 – 2,5 млн человек, в Status от Utair – 1,7 млн человек, в программе «Крылья» «Уральских авиалиний» – более 20% пассажиров. «Но реально пользуются накопленными милями далеко не все: по нашим оценкам, только 20–25% участников программ лояльности накапливали достаточно бонусов, чтобы иметь возможность их потратить», – говорит менеджер Deloitte Digital в СНГ Максим Шапировский.

Привилегии не для всех

У каждого перевозчика своя система начисления бонусных миль. Их количество может зависеть как от расстояния полета, так и от цены билета. Например, у Utair можно получить 3–7% миль от стоимости билета в зависимости от статуса участника программы лояльности, а у Air France и KLM – от 4 до 8 миль за каждый потраченный на билет евро. Такая же система и у Lufthansa, но с коэффициентом 4–6. В зависимости от расстояния, тарифа и класса обслуживания мили начисляют в том числе «Аэрофлот», S7 и Emirates. Обычно мили поступают сразу же после того, как клиент совершил полет («Аэрофлот», Emirates, Lufthansa, Air France, Utair) или прошел регистрацию на рейс («Уральские авиалинии»). Чтобы получить мили «Аэрофлота», номер участника программы лояльности должен быть внесен в бронирование или при регистрации на рейс, после полета это можно также сделать в течение трех месяцев, уточнил представитель компании.

Лучшие привилегии получают те, кто налетал достаточно для того, чтобы получить один из элитных статусов в программе лояльности. Например, чтобы достичь минимального – «Серебряного» – уровня в программе «Аэрофлот бонус», нужно за год совершить не менее 25 перелетов или набрать 25 000 квалификационных миль (в среднем 1 квалификационная миля за 1 милю полета в экономклассе), в «Крыльях» от «Уральских авиалиний» – 20 перелетов в год, а в Miles & More от Lufthansa – 30 перелетов или 30 000 миль. Помимо различных привилегий (дополнительное место багажа, регистрация у отдельной стойки и т. п.) статусы увеличивают размер бонусов по сравнению с рядовыми участниками программы лояльности. S7 с августа ввел новые статусы для пассажиров помимо элитных Silver, Gold и Platinum (достигаются после 20, 50 и 75 перелетов в год): Junior, Master, Expert и Top – после 4, 8, 12 и 16 перелетов соответственно. Однако на первых двух уровнях для таких клиентов из всех преимуществ доступны только дополнительные 10–15% бонусных миль.

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