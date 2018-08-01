S7 с 1 августа кардинально меняет программу лояльности
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S7 Airlines с 1 августа вносит изменения в программу лояльности для пассажиров: вводятся новые статусы Junior, Master, Expert и Тор. Они будут присваиваться после совершения соответственно 4, 8, 12 и 16 перелетов в одну сторону и дополнят уже существующие элитные статусы Silver, Gold и Platinum (после 20, 50 и 75 перелетов), рассказала «Ведомостям» директор по развитию программы лояльности S7 Group Наталья Николаева. S7 – крупнейший в России частный перевозчик (включает авиакомпании «Сибирь» и «Глобус») и второй после «Аэрофлота».
«Мы задумались над тем, как сделать программу действительно лояльной пассажирам, ведь элитных статусов и соответствующих им привилегий достигают 2% участников программы, остальные 98% не имеют привилегий и могут только накапливать мили», – говорит Николаева. В классическом варианте программы лояльности, по ее словам, для накопления миль на премиальный билет надо совершить в среднем 10 перелетов – россияне летают гораздо реже (мили сгорают через три года). В 2017 г. количество перелетов на душу населения в России составило 0,72. Жители США летают свыше трех раз в год.
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