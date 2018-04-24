Бизнес

Новости

Utair будет заранее сообщать пассажирам пол попутчиков

В новой версии мобильного приложения Utair при регистрации на рейс пассажиры смогут узнать пол уже зарегистрированных пассажиров и выбрать попутчиков, сообщила пресс-служба Utair. Мобильное приложение к программе лояльности Status было обновлено в 2017 г. При установке приложения путешественник автоматически вступает в программу лояльности и начинает накапливать мили, приводятся в релизе слова президента «Utair – пассажирские авиалинии» Павла Пермякова.

Как мужчины, так и женщины стесняются знакомиться в самолете по разным причинам, в том числе когда они сидят на разных местах, добавила Алина Щербинина, вице-президент по маркетингу «Utair – пассажирские авиалинии». «Как мужчины, так и женщины стесняются познакомиться в самолете по разным причинам, одна из которых: они сидят на разных местах. Поэтому авиакомпания предлагает пассажирам заранее выбрать место в салоне, чтобы оказаться рядом с тем, кто, возможно, давно его ждет. Авиация – это не только самолеты и аэропорты, это романтика, о которой Utair хочет напомнить всем путешественникам», – сказала она.

Utair – третий по пассажиропотоку игрок на российском рынке, в январе – феврале компания перевезла 1,13 млн человек.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту