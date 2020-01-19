«Шереметьево» берет паузу в строительстве новых терминалов

17 января «Шереметьево» открыло пятый пассажирский терминал – С1. Он предназначен для приема международных рейсов, его площадь – 127 375 кв. м, инвестиции вместе с шестиуровневым паркингом на 2500 мест составили 32 млрд руб. собственных средств. Это второе открытие за последние два года: в мае 2018 г. заработал терминал В для внутренних рейсов площадью 110 500 кв. м и стоимостью около 17 млрд руб. Пропускная способность обоих терминалов – по 20 млн пассажиров в год. Теперь общая мощность «Шереметьево» достигла 80 млн человек. Пассажиропоток «Шереметьево» в 2019 г. вырос на 8,9% до 49,9 млн человек – это первый результат в России и восьмой в Европе.