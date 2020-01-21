Нефтяная компания Хотина может быть признана банкротом
В понедельник, 20 января, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от лица банка «Югра», подконтрольного Алексею Хотину, подало в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве нефтяной компании «Дулисьма», которая также принадлежит Хотину. Подробности дела не раскрываются.
О планах обанкротить «Дулисьму» «Югра» объявила в апреле 2019 г., когда Хотина отправили под домашний арест по делу о хищении у банка 7,5 млрд руб.
Сумма предъявленных требований в иске составляет 14,138 млрд руб. и $64,5 млн (около 4 млрд руб. по курсу ЦБ на 21 января. – «Ведомости»), она основана на акцессорных обязательствах компании перед банком, сообщил «Ведомостям» представитель АСВ. Обычно акцессорные обязательства возникают в обеспечительных сделках, говорит адвокат Forward Legal Карим Файзрахманов: «Возможно, нефтяная компания поручалась за какие-то обязательства перед банком, например была поручителем или залогодателем по кредиту другой компании».
Сама «Югра» осталась без лицензии в июле 2017 г., а в сентябре 2018 г. была признана банкротом. Активы банка на тот момент оценивались в 34 млрд руб., обязательства – в 194,8 млрд руб. Крах этой кредитной организации стал крупнейшим страховым случаем в истории России: выплаты вкладчикам составили около 173 млрд руб.
«Дулисьма» принадлежала Urals Energy, потом перешла за долги Сбербанку, а в 2012 г. была продана за 3,6 млрд руб. структурам семьи Хотиных. Компания является недропользователем Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области. Это крупное месторождение, подключенное к экспортному нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий океан. По итогам 2016 г. DeGolyer and MacNaughton оценивала запасы нефти Дулисьминского месторождения в 42 млн т. Это не единственный актив компании. Летом 2014 г. «Дулисьма» за 1,8 млрд руб. купила у «Алросы» компанию «Иреляхнефть», которая добывает нефть в Западной Якутии, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
«Дулисьма» может стоить не менее 20 млрд руб., говорит начальник отдела инвестидей «БКС брокера» Нарек Авакян. Если реализация будет происходить на торгах, то конечная оценка, вероятно, будет значительно ниже – 10–12 млрд руб., продолжает он. Этот актив будет интересен в первую очередь небольшим частным компаниям, например «Русснефти» или Независимой нефтегазовой компании, считает он. Представители этих компаний от комментариев отказались.
Это не первая угроза банкротства для «Дулисьмы», с 2009 г. в отношении компании поступило восемь исков о банкротствах. Так, в 2017 г. Федеральная налоговая служба пыталась инициировать банкротство компании из-за неуплаты налога на добычу полезных ископаемых в 482,5 млн руб. После погашения задолженности дело было закрыто.
Отзыв лицензии у «Югры» мог существенно подорвать финансовое состояние «Дулисьмы» и без поддержки компания могла не справиться с обязательствами, рассуждает руководитель юридического департамента Национальной юридической службы «Амулекс» Надежда Макарова. Она напоминает, что для банкротства компании требование к ней должно составлять не менее 300 000 руб. В 2018 г. выручка компании была 27,2 млрд руб., чистая прибыль – почти 11,1 млрд руб.
Формально банкротство бизнеса собственника, находящегося под следствием и под домашним арестом, не отличается от прочих процедур банкротства, говорит Макарова. Но на практике при банкротстве для ответчика важны умение и возможность перехватывать инициативу у заявителя, добавляет она: «Для должника критично отстаивать свои позиции, что требует немало ресурсов как экономических, так и управленческих. В данном случае АСВ находится в явно преимущественном положении, располагает необходимыми ресурсами и сведениями, в том числе материалами уголовного дела, которые могут служить доказательствами в банкротстве». С учетом этого благоприятный исход для «Дулисьмы» маловероятен, предполагает Макарова.
Связаться с представителем «Дулисьмы» вечером во вторник не удалось.