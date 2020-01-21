Нефтяная компания Хотина может быть признана банкротом

Формально банкротство бизнеса собственника, находящегося под следствием и под домашним арестом, не отличается от прочих процедур банкротства, говорит Макарова. Но на практике при банкротстве для ответчика важны умение и возможность перехватывать инициативу у заявителя, добавляет она: «Для должника критично отстаивать свои позиции, что требует немало ресурсов как экономических, так и управленческих. В данном случае АСВ находится в явно преимущественном положении, располагает необходимыми ресурсами и сведениями, в том числе материалами уголовного дела, которые могут служить доказательствами в банкротстве». С учетом этого благоприятный исход для «Дулисьмы» маловероятен, предполагает Макарова.